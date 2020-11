Luego de borrarse de Hollywood, el actor triunfa en la serie de superhéroes de DC "Doom Patrol".

Brendan Fraser es una parte fundamental del Blockbuster de los años '90 y los títulos "La Momia" (1999), "George de la selva" (1997) y "Buscando a Eva" (1999) dan cuenta de ello. Así y todo, su carrera estuvo marcada por claroscuros que lo sacaron bruscamente de los tanques de Hollywood por más de una década. ¿Qué pasó con el actor que supo tenerlo todo y la industria le dio la espalda?

El actor tenía poco menos de 30 años cuando ascendió rápidamente en el cine, gracias a su chispa fresca y su actitud juvenil que brindó aires nuevos al catálogo de galanes que lideraba Hollywood en aquel entonces. La fama y la popularidad de la estrella se disiparían con ligereza por complicaciones de salud que lo sacaron del terreno y del espectro público.

El desencadenante se debió a la preferencia del actor por hacer sus propias escenas de acción, sin un doble. Producto del esfuerzo físico, Fraser sufrió traumatismos en sus rodillas, disco espinal y costillas. Como si fuese poco, también sufrió problemas en sus cuerdas vocales. La sumatoria de dolencias hizo que por cerca de siete años, se sometiese a varias cirugías y tratamientos, perdiendo toda chance de protagonizar películas y viendo su economía afectada por ello.

Alejado de los focos mediáticos y olvidado por quienes lo llevaron a la gloria, en 1998 la exestrella se divorció de Afton Smith, su pareja de ese entonces, con quien atravesó un complejo proceso legal que lo desgastó emocionalmente. Con escasos roles durante los inicios de la década del 2000, el punto que lo desestabilizó por completo fue en 2003, cuando reveló que había sido abusado por Philip Berk, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

“Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo, moviéndolo por ahí. Me sentí enfermo, como un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta. Creí que me iba a poner a llorar”, narró el protagonista de "La Momia". Perdiendo la batalla legal contra Berk por falta de evidencias, el representante de Brendan Fraser tuvo disculparse públicamente.

Entre los años 2009 a 2017 la carrera del actor tuvo un repentino apagón de roles en súper producciones y el trabajo escaso lo terminó de sacar del centro de atención de la prensa. Afortunadamente, en 2018 Brendan Fraser tuvo un resurgimiento en la miniserie "Trust", protagonizada por Donald Sutherland y Hillary Swank, que lo llevó de nuevo a la popularidad.

Con un aspecto físico muy cambiado, el actor cosechó elogios por su rol dramático y, al año siguiente, consiguió un protagónico en la serie de DC "Doom Patrol" en el papel de "Robotman", un ex corredor de automovilismo que luego de un accidente se ve convertido en un robot. Por el momento, no ha vuelto a encabezar ninguna tanque hollywoodense en cine.