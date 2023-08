Barbie en HBO Max: cuándo se estrena la película en la plataforma

La exitosa película basada en la muñeca de Mattel y dirigida por Greta Gerwig ya tiene fecha de estreno en el streming.

La exitosa Barbie ya tiene fecha de estreno en HBO Max tras el fenómeno de entradas vendidas que provocó en los cines de Argentina. Los detalles sobre el anuncio de la llegada al streaming del largometraje protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling.

El filme sigue a Barbie y Ken mientras están atrapados en el mundo real, donde la muñeca protagonista descubre los desafíos de ser una mujer real. "Vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O seas un Ken", indica la sinopsis oficial. Y según informó The Wrap, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, confirmó en una reunión acerca de los ingresos del segundo trimestre de la compañía la fecha en la que Barbie llegará a la plataforma HBO Max.

Si bien la cinta se estrenará durante la primavera (otoño en Estados Unidos) en la plataforma, aún no hay una fecha anunciada para Argentina En ese sentido, el ejecutivo explicó que la película se mantendrá durante un largo periodo en los cines para conseguir recaudar en taquilla lo máximo posible antes de llegar al servicio de video bajo demanda y, finalmente, a la plataforma de streaming: "Realmente creemos en la ventana de exhibición del cine. Dejemos que la película agote esta ventana, juegue con ella, construya la marca, y que después vaya a vídeo bajo demanda. Que se mueva entre estas ventanas económicas que han funcionado siempre y creemos que funcionan extremadamente bien. Y después la ponemos en Max. Y cuando vaya a Max, creemos que tendrá un muy buen impacto. Será en otoño", pronunció en la reunión Zeslav, según recogió el medio estadounidense.

El elenco que acompaña a la pareja protagonista se completa con las actuaciones de America Ferrera (Cómo entrenar a tu dragón), Kate McKinnon (Bombshell), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. the World), Ariana Greenblatt (65), Issa Rae (Insecure), Rhea Perlman (Matilda) y Will Ferrell (Anchorman, Zoolander). La película también tiene participaciones de Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya y la ganadora del Oscar Helen Mirren, como la narradora.

Quién es la anciana que protagoniza la escena más emotiva de Barbie

Tras el estreno de Barbie, muchos fans de la película tuvieron una gran duda. En un momento dado, la protagonista interpretada por Margot Robbie comparte una tierna escena en una parada de autobús con una anónima mujer mayor. Y hay quienes se preguntaron si esta podría ser Barbara Handler, la hija de la creadora de Barbie y a la cual la muñeca le debe su reconocido nombre. La historia detrás de la mujer que acaparó las miradas de los cinéfilos.

La secuencia sucede después de que la Barbie Estereotipada de Robbie se embarque junto a Ken en un viaje hasta el mundo real. Allí descubre que no todo es tan perfecto y bonito como en su mundo de Barbie Land. Entristecida, se sienta en una parada de autobús, donde se mira con una anciana. Barbie le indica entonces que es una mujer muy guapa. "Ya lo sé", le responde ella. Ambas comparten una tierna carcajada que supone el fin de la interacción entre ellas y que pone en valor el verdadero corazón de Barbie.

Una buena parte del público se preguntó quién es esa mujer, ya que no es ninguna actriz conocida. De hecho, muchos apuntaban a que la sencilla escena es en realidad un cameo de Handler, que ahora tiene 82 años. Sin embargo, esto no es así. La mujer con la que habla Barbie es la diseñadora de vestuario Ann Roth. A sus 91 años, su nombre es muy reconocible dentro de la industria cinematográfica, pues fue nominada cinco veces a los Premios Oscar ganando en dos ocasiones: la primera de ellas fue en 1996 por El paciente inglés, y la segunda en 2020 por La madre del blues.