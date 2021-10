Angelina Jolie encendió la alerta roja en Marvel al revelar spoilers sobre Eternals

La actriz Angelina Jolie adelantó información clave sobre Eternals, la nueva y esperada apuesta de la Fase 4, del UCM.

Muchos fans llevan meses preguntándose por qué los Eternals no ayudaron a los Vengadores a luchar contra amenazas como Loki, Ultron o Thanos si, como dicen en los tráilers, llevaron en la Tierra desde sus orígenes. Una cuestión a la que su protagonista, Angelina Jolie, decidió responder adelantado todo un cambio de paradigma dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Durante una entrevista a ComicBook.com, la actriz que encarna a Thena señaló que, aunque los espectadores no fueran conscientes de ello, los Eternals estuvieron presentes y intervinieron en los acontecimientos narrados hasta la fecha dentro del MCU. "Si ves las otras películas, hemos estado en ellas", señaló la intérprete antes de plantear lo siguiente: "La cuestión es que hay ciertas cosas que Phastos (Brian Tyree Henry) creó y que estuvieron estado pensando que venían de otra persona, lo que otros estaban haciendo tenía que ver con él, como que alguien se curara de algo o cosas que ocurrían y que uno no se daba cuenta".

Aunque es difícil saber a qué se refiere exactamente Jolie, todo parece indicar que la presencia de los Eternals en Marvel servirá para rellenar ciertos agujeros de guion y detalles que no acababan de encajar, pues ocurrían por ser convenientes para la trama, más que porque hubiera un motivo real para que sucedieran. Por tanto, podría decirse que el filme tiene el potencial de cohesionar aún más lo visto hasta ahora en las películas a la vez que plantea nuevas premisas para futuras historias.

Eternals está protagonizada por Richard Madden como el todopoderoso Ikaris, Gemma Chan como Sersi, amante de la humanidad, Kumail Nanjiani como Kingo, la potencia cósmica, Lauren Ridloff como el superrápido Makkari, Barry Keoghan como el distante y solitario Druig, Brian Tyree Henry como el inventor Phastos, Salma Hayek como la sabia y espiritual líder Ajak, Lia McHugh como el eternamente joven Sprite, Don Lee como el poderoso Gilgamesh y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena. Completa el reparto Kit Harington, que interpreta a Dane Whitman, héroe marvelita también conocido como Black Knight (el Caballero Negro). El filme llega a las salas nacionales el primer jueves de noviembre.

Marvel estaría trabajando en una nueva película en solitario de Hulk

Marvel Studios y Disney estarían trabajando en una nueva película en solitario de Hulk, el superhéroe interpretado por Mark Ruffalo, a partir de la serie de cómics World War Hulk (Guerra Mundial Hulk).

Según informa Geeks WorldWide, el estudio tiene planeado comenzar a filmar la película en 2022 con vistas a estrenarla entre la segunda mitad de 2023 y 2024. La película encajaría dentro de algunas de las fechas que la compañía tiene ya reservadas en su calendario de lanzamientos y para las que aún no ha anunciado ningún título. Cabe recordar que, recientemente, Marvel Studios anunció que, salvo Guardianes de la Galaxia Vol.3, todos sus títulos previstos para 2022 y 2023 se retrasarían, lo cual da aún más margen a este nuevo proyecto.

En las viñetas World War Hulk es la continuación del cómic Planet Hulk, del cual se tomaron algunos elementos para la película Thor: Ragnarok. Esta historia narra la venganza del Gigante Verde tras descubrir que su aislamiento en otro planeta era fruto de un engaño urdido por el grupo de superhéroes conocido como los Iluminati, del que forman parte Rayo Negro, El Doctor Extraño, Profesor X, Mr. Fantástico, Namor y Iron Man.

La historia original cuenta con una serie de personajes que, o bien no están en activo dentro Universo Cinematográfico Marvel, o bien aún no han sido presentados. Del mismo modo, su premisa parte de unos acontecimientos que no han sido llevados a la gran pantalla. Por tanto, cabe imaginar que la adaptación que la compañía haga de esta historia será bastante libre.