Liliana Juárez y Rosario Bléfari brillan en el excelente largometraje de Ezequiel Radusky.

Lila y Marcela son amigas y trabajan en el área de limpieza del Ministerio de Obras Públicas. Ambas conocen todos los recovecos como nadie y, en un rincón abandonado del edificio, llevan a cabo su sueño: un comedor absolutamente irregular en el que cocinan y deleitan con los 'platos del día'. Minutas, pastas y panificados se preparan en el horno precario, para los trabajadores de planta. Ante la llegada de una nueva Dirección al Ministerio, el sueño de ambas (refaccionar las cocinas) pareciera llegar a buen puerto. ¿o no? De negligencias políticas y falsas promesas habla "Planta Permanente", dirigida por Ezequiel Radusky y con las excelentes Liliana Juárez y Rosario Bléfari.

El Destape dialogó con Ezequiel Radusky y Liliana Juárez sobre este increíble estreno que llegará a CINE.AR el jueves 29 de octubre, a las 22 horas. Una hermosa forma de reencontrarse con Rosario Bléfari, una artista como pocas.

- Si bien no contamos con la presencia física de Rosario, ¿qué cosas lindas se llevan de ella?

Liliana Juárez: Hace poco asistí al Festival Internacional de Jujuy y dije que desde que comenzó el recorrido de “Planta Permanente” perdí a mi compañera de ruta en el camino. Solo de forma física, espiritualmente Rosario siempre va a estar. ¡Una mujer tan creativa!. La conocí a partir de “Los dueños” (2013). Recuerdo que ese primer encuentro fue hermoso: cuando Rosario llegó a Tucumán, se hospedó en la casa de Eze (Radusky) y le encantaba ir a las plazas más cercanas, como una forma de integrarse con los tucumanos. En su libretita anotaba todos los modismos que les escuchaba decir: “Culiado”, “¿Qué hacés chango?”, “Estás pasado”. Los anotaba y después los aplicaba en las charlas que manteníamos. La quiero mucho. Desde el lado profesional, fue como la segunda directora de "Planta Permanente".

Ezequiel: El primer guión de “Planta Permanente” estaba escrito enteramente para Lili. No había personajes para Rosario, pese a que nos habíamos hecho muy buenos amigos a partir “Los dueños”. En esta historia tenía ganas de hablar acerca de la administración pública tucumana y no veía de qué manera podía hacerla participar. Cuando le pasé la historia me dijo “yo quiero trabajar en esa película, me siento representada”. Ella sufrió mucho el Gobierno de Mauricio Macri y el fenómeno de los desclasados en estado de ebullición. Y en “Planta Permanente” encontró algo de eso. Me pidió que reescriba desde el principio un personaje, que estaba bastante mal desarrollado, así podía interpretarlo. De esta manera entró en el proyecto.

Además de la relación de amistad, voy a extrañar trabajar con ella, una artista total. Al ser compositora y escritora se comprometió mucho con el largometraje, aportando consejos para mejorarlo y ayudando a Liliana en su composición. Para mí, Rosario es una estrella que nos va a guiar siempre.

- ¿Tuvieron contacto con Rosario una vez terminada la película?

E: Sí. De hecho fue ella quien me ayudó a encontrar casa cuando me mudé para Buenos Aires. Vivíamos a quince cuadras. Cuando la conocí en la intimidad de su hogar encontré la clave de actuación que yo quería para “Planta Permanente”, un realismo de pantuflas y jogginetas. Esa sencillez que tenía Rosario hace que su obra sea magnífica.

Yo era una de las pocas personas que sabía que estaba enferma. Y si bien el cáncer le ganó la carrera, ella nunca paró de luchar desde que le apareció este cuadro. Tengo un mensaje de siete días antes de que partiera.

L: Algunos mensajes de Whatsapp y en redes sociales. La verdad es que, al principio, me enteré de la enfermedad por Ezequiel. Tiempo después, Rosario me lo contó como si se tratara de una gripe. Nunca nos transmitió preocupación por la gravedad de su estado. Cuando Eze me llamó la mañana de su muerte, no lo podía creer.

- ¿Qué te motivó a escribir “Planta Permanente”?

E: Al principio, mi idea era escribir una obra de teatro basada en la historia de mi madre, para que la protagonizase Liliana. Ella murió en 2008, enferma de SIDA, y jamás pudo terminar de digerir el nivel de condena social que sufrió. En sus últimos años, confinada en su casa, entabló una fuerte relación el portero. Al final, el proyecto se cayó y del contexto político que vivimos durante el macrismo nació “Planta Permanente”.

Me pareció interesante ver el proceso de gente de clase media y baja que empieza a desclasarse ante el cambio de proyecto de Gobierno. Ese gran triunfo del capitalismo me asustó y me motivó a escribir la película. La historia absorbió mucho de las desigualdades sociales que vivimos en el macrismo.

- Hay personajes que parecen calcados de las figuras de Juntos por el Cambio. El personaje de la Jefa es igual a María Eugenia Vidal.

E: El personaje tiene mucho de ella. Cuando Gustavo Delgado, quien hizo la tutoría del guión, lo leyó me lo comentó. Una situación similar vivió la actriz Verónica Perrota, quien interpreta a la “Directora” con tintes de Vidal. El personaje es también una mezcla entre Carolina Stanley y Silvia Lospennato. Me parecía que estaba bueno no esquivarle al bulto y hacernos de cargo de la película, que sirve de documento de la época triste y reciente que vivimos. A algunos críticos de cine les molestó la referencia. Lo que están pasando por alto es que todo es político y cada uno tiene la libertad de crear lo que quiera.

"Planta Permanente" se estrena este jueves 29 de octubre a las 22 horas, en CINE.AR, con repetición el sábado 31, a las 22 horas. A partir del viernes 30, estará una semana gratis en CINE.AR PLAY.