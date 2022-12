Adam Driver vuelve a la ciencia ficción en el trailer de 65 y lucha contra dinosaurios asesinos

Adam Driver vuelve a la ciencia ficción tras su paso por el universo Star Wars, donde fue Kylo Ren, en 65, una aventura repleta de amenazas prehistóricas.

65, la nueva película de ciencia ficción protagonizada por Adam Driver, lanzó su tráiler oficial. En la cinta, que verá la luz el 10 de marzo de 2023, el actor estadounidense interpreta a Mills, un piloto que sufre un aterrizaje forzoso y viaja en el tiempo 65 millones de años atrás.

"Soy el comandante Mills. Hemos hecho un aterrizaje forzoso en un cuerpo celestial desconocido. He localizado a un superviviente, una niña", comenta por la radio de su nave el personaje que encarna Driver. Después, mientras protege a la mencionada niña, debe combatir con su arma a las amenazas de dinosaurios carnívoros y un variopinto grupo de horripilantes criaturas.

"Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills (Adam Driver) descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra... hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única superviviente, Koa (Ariana Greenblatt), deberán abrirse camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir", reza la sinopsis oficial de 65.

65 está dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, pareja que cuenta ya con varios proyectos juntos en su haber, entre los que se incluye su trabajo como guionistas de A quiet place y The Boogeyman, que verá la luz también en 2023. Producida por Sam Raimi, director de la icónica primera trilogía de Spider-Man o de la más reciente Doctor Strange en el multiverso de la locura, la cinta también cuenta en su reparto con Chloe Coleman.

Tarantino propuso una nueva Rambo protagonizada por Adam Driver

En 2021, el cineasta Quentin Tarantino participó en el podcast The Big Picture como parte de la promoción de su novelización de Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino aprovechó este formato para hablar de proyectos que le resultaría interesante dirigir y el reboot de la franquicia protagonizada por Sylvester Stallone ha sido uno de ellos. Según el realizador, la novela en la que se basa la primera película, Acorralado, merece una nueva adaptación más fiel con Adam Driver como actor principal.

"Si simplemente quisiera asegurarme de hacer una buena película, tomaría la novela Acorralado de David Morrell y haría la novela", ha señalado el director, dejando claro que su versión no sería un remake de la cinta de 1982 sino una nueva adaptación del libro. "Y Kurt Russell haría del sheriff y Adam Driver de Rambo", explicó Tarantino antes de afirma que los diálogos del libro son "tan fantásticos que pueden leerse en voz alta". Sin embargo, el realizador reconoció que no es un proyecto en el que esté realmente interesado, ya que en estos momentos busca "algo más".