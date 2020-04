A 35 años de su estreno, se reunió el elenco de la clásica película Los Goonies

Tuvieron que pasar más de tres décadas para que el elenco de la clásica película The Goonies se reuniese. El encuentro virtual fue transmitido por Youtube y no faltó nadie, pues hasta participó el legendario Steven Spielberg, productor ejecutivo de la cinta.

Durante la cita que ya superó las 500.000 visualizaciones, Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton, Josh Brolin y Jonathan Ke Quan hablaron sobre las escenas preferidas de cada uno y lo que significó la película para ellos. Además, se animaron a recrear algunas tomas de la aventura que marcó a la generación de los '80.

La transmisión contó con la honorable participaron de la cantante Cyndi Lauper -que le puso su voz a la canción principal del film- y del cineasta Steven Spielberg, productor ejecutivo de The Goonies. "De vez en cuando intentamos desarrollar una idea para una secuela, pero nunca llegamos a nada. El problema es que se dejó la vara muy alta, no creo que logremos encontrar una idea que sea mejor que la de Los Goonies que hicimos en los 80. Mientras que no tengamos algo nuevo, nos vamos a tener que conformar con ver la original 100 veces más", relató Spielberg.

The Goonies se estrenó en Estados Unidos el 7 de junio de 1985 y fue un éxito de crítica y taquilla. La historia se centra en un grupo de amigos que emprende una búsqueda de un tesoro pirata, con el objetivo de conseguir el botín y liberarse de apuros. El camino no les será sencillo ya que enemigos y obstáculos indeseables complicarán las andanzas del grupo.