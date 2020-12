Viggo Mortensen les respondió a quienes lo critican por interpretar a un hombre gay.

Viggo Mortensen está cosechando muy buenas críticas con su nueva película , "Falling", que se estrenó en cines selectos y lo tiene como director y protagonista. Allí, interpreta a un homosexual, motivo que desató una nueva polémica sobre la representatividad de las personas LGBTIQ+ en el cine. Defendiéndose de las críticas, puso en duda su sexualidad: "Quizás no sea del todo heterosexual".

"Falling" narra la historia de un padre conservador se muda de su granja rural para vivir con la familia de su hijo gay en Los Ángeles. Viggo interpreta a John, un homosexual que vive junto a su esposo Eric (Terry Chen). Este rol le valió varios cuestionamientos de quienes sostienen que alguien realmente gay debería haber interpretado ese rol. Completamente en desacuerdo, Mortensen brindó una entrevista a The Times y sentó una firme posición en el debate.

"La gente me pregunta: 'Bueno, ¿qué pasa con Terry Chen, que interpreta a mi marido en la película, es homosexual?' Y la respuesta es que no lo sé. Nunca tendría la temeridad de preguntarle a alguien si lo fuera. ¿Y cómo sabes cuál es mi vida? Estás asumiendo que soy completamente heterosexual. Tal vez lo sea, tal vez no. Y, francamente, no es de tu incumbencia. Quiero que mi película funcione y quiero que el personaje de John sea efectivo. Entonces, si no pensara que es una buena idea, no lo haría", afirmó Viggo.

Años atrás, se había esparcido un rumor en torno a la sexualidad del actor de "El señor de los anillos", debido a un detrás de cámaras en donde Aragorn (Viggo Mortensen) besa al hobbit Pippin (Billy Boyd) ante la vista de todos en el rodaje. En tono bromista, había afirmado que estaba deseando hacer eso con Billy desde hacía mucho tiempo.

La representación LGBTIQ+ en Hollywood ganó especial importancia luego de que Scarlett Johansson quisiese tomar el papel de un hombre transgénero y fuese criticada por ello. Haciéndose a un lado del proyecto, la actriz reconoció que le parecía más sincero que un artista trans asumiese el rol.