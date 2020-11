La docuserie está disponible a partir del jueves 5 de noviembre.

El 27 de octubre de 2002 el country “Carmel”, ubicado en Pilar, se tiñó de sangre. Cinco disparos acabaron con la vida de María Marta García Belsunce, socióloga y, hasta el momento de su asesinato, vicepresidenta de Missing Children Argentina, en donde investigaba redes de tráfico de menores en Buenos Aires. ¿Fue un accidente doméstico? No. ¿La mató su esposo, Carlos Carrascosa? Aún no hay un dictamen firme. ¿Cuál fue el móvil que llevó a su trágica muerte? La Fiscalía jamás pudo averiguarlo. La docuserie de Netflix “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?” narra los vericuetos de un caso de femicidio que llegó a tener más audiencia que el Juicio a las Juntas Militares. Y lo hace con el ritmo de los policiales clásicos porque, en cierta forma, la historia no es otra que la del crimen del cuarto, “country”, cerrado: el asesino y sus cómplices siempre estuvieron adentro del predio, sin posibilidad de escaparse. Siguiendo esta premisa, ¿quién mató a María Marta? A 18 años de lo ocurrido, Argentina se lo sigue preguntando.

Vanesa Ragone –productora ganadora del Oscar por “El secreto de sus ojos”- y Alejandro Hartmann, director de los cuatro episodios de una hora, realizan una minuciosa documentación de la cronología del crimen: en la escena (la casa de María Marta) sitúan a los sospechosos, su familia. Con la investigación, confrontan los testimonios con las evidencias que salieron a la luz para que el espectador formule su propia teoría sobre quién pudo haber asesinado a la socióloga. Con un notable trabajo documental, la serie no da respuestas; tan solo se ofrece como un repaso certero (que se consume con adicción) para analizar el fenómeno que desató el caso en los medios de comunicación nacionales.

Los testimonios de Carlos Carrascosa –quien sacó recientemente un libro sobre el caso, donde reafirma que él no mató a su esposa-, el fiscal Diego Molina Pico, los hermanos de María Marta -Horacio García Belsunce, “John” Hurtig e Irene García Belsunce-, y las amigas, son las piezas del rompecabezas criminalístico. Cabe resaltar que, si bien Molina Pico logró que Carrascosa, “Hurtig” y Guillermo Bártoli (cuñado) fuesen condenados, la Justicia sobreseyó al viudo en 2016 y los cómplices no cumplieron siquiera un año de cárcel debido a que pagaron las respectivas fianzas. Es el espectador, en el rol de detective, juez y jurado, quien se inclinará por la versión que le resulte más creíble.

El caso y unas "perlitas" jugosas de la docuserie

Lo cierto es que en el caso hubo más frustraciones que esclarecimientos: el famoso “pituto”, las sospechas en torno a Nicolás Pachelo, un personaje turbio que habitó el country “Carmel” y no se llevaba bien con María Marta o el descubrimiento de que el arma homicida fue una Calibre 32 (que jamás se encontró) no ayudaron a encontrar al responsable del femicidio. Los medios sí cooperaron en la creación de héroes y villanos funcionales al drama televisivo. En este último aspecto, la docuserie recopila excelente archivo que desnuda la cobertura caníbal de algunos comunicadores para los que se trató de un “crimen pasional”.

“Carmel: ¿Quién mató a María Marta?” esconde algunas “perlitas” jugosas en las que vale la pena detenerse: por un lado, la confesión de Molina Pico. En un momento de su relato se abre y admite que uno de sus mayores errores en el caso fue no ordenar una autopsia de García Belsunce antes de que se contamine la escena. Un instante que vale oro. Por otra parte, el testimonio de Inés Ongay, amiga de María Marta, es de los más viscerales en la docuserie y uno de los que mejor construido está. Una testigo secundaria que no teme mostrar sus sentimientos ante la cámara, un detalle no menor pues se nota un dejo de frialdad emocional en los relatos de algunos miembros del círculo íntimo, como Carrascosa.

"Carmel: ¿Quién mató a María Marta?". Nuestra opinión: Muy buena. Director: Alejandro Hartmann. Showrunner: Vanessa Ragone. Entrevistas principales: Carlos Carrascosa, Diego Molina Pico, Irene Hurtig, John Hurtig, Horacio García Belsunce, Pablo Duggan, Rolando Barbano, Martín Sassone, Claudia Piñeiro, Diego Ferrari, Inés Ongay, Gustavo Hechem. Estreno el 5 de noviembre en Netflix.