El estreno en Netflix del documental sobre el asesinato de María Marta García Belsunce volvió a traer a la memoria el caso que sacudió al país. Su esposo, Carlos Carrascosa, fue una de las figuras más controversiales y uno de los principales sospechosos. Qué pasó y dónde está hoy, a casi 20 años.

¿Qué pasó con Carlos Carrascosa tras el asesinato de María Marta?

Carrascosa fue la persona que descubrió el cuerpo sin vida de María Marta en la casa que compartían en el country El Carmel y desde ese momento quedó en el centro de las acusaciones de la Justicia y la opinión pública. El por entonces agente de bolsa y la familia de García Belsunce tuvieron una accionar extraño y sospechoso que motivó que fueran investigados como encubridores y como artífices del hecho. Además, la presencia en los medios también le dio un tinte oscuro y poco claro sobre su involucramiento o no en el asesinato.

“Nadie puede imaginar el shock que significa vivir la escena que yo viví, volver a tu casa y encontrar a tu esposa muerta. En ese estado cometí el primer error, que fue llamar a mi cuñado antes que al médico. Después se terminó convirtiendo en el caso de los mil errores”, aseguró en 2019 cuando apareció entre el público de la presentación de un libro sobre el caso. En esa oportunidad, afirmó que el "objetivo" de su vida era "saber quién mato a María Marta".

Recientemente, Carrascosa le concedió una entrevista a la agencia Télam, donde habló del juicio que se debe realizar contra su ex vecino Nicolás Pachelo, dilatado por la pandemia del coronavirus. "Desde ya que sí, sigo esperanzado. Poder cumplir lo que proyectaste en la vida es lo que casualmente te da un motivo para vivir. Y si no tuviera esa esperanza, no digo que se termina mi vida, pero tener un objetivo es la esencia del vivir. Y en eso estoy, queriendo encontrar al asesino de mi esposa", señaló.

¿Dónde está Carrascosa?

Según una reciente publicación de la revista Noticias, Carrascosa, de 75 años, reside en el centro de Luján y pasa parte de la pandemia jugando al bridge. El juego de naipes era uno de sus entretenimientos en El Carmel y aún hoy lo hace de manera online.

Según su propio testimonio, no trabaja y es jubilado, además de que recibirá regalías por el libro. Asegura que su economía es "normal" y que mucha de su fortuna "se fue con toda la causa". "Vendí mi casa a un amigo y ese es mi capital. Para vivir 15 años normal tengo".

Además se esperanza con hacer un magazine en radio, justo el medio de comunicación al que llegó de la mano de Horacio García Belsunce y que culminó en su romance con María Marta.

Cuál es el estado judicial de Carrascosa

En el primer juicio realizado en 2007, Carrascosa fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por el encubrimiento agravado del hecho y dos años más tarde, en 2009, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires lo consideró culpable del homicidio, por el que recibió una condena a cadena perpetua.

Sin embargo, luego de siete años interponiendo apelaciones, la Corte Suprema de Justicia demandó una revisión integral de la causa y en 2016 se determinaron irregularidades graves en el proceso y fue absuelto, por lo que recuperó la libertad.

Una apelación de la Procuración General bonaerense mantiene el caso abierto y desde 2018 se espera que la Corte resuelva el fallo. El expediente se encuentra en manos de Ricardo Lorenzetti, luego de haber pasado por manos de Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti. Aunque está libre, aún no fue considerado inocente.

"Por supuesto espero que rechacen esa apelación y sea positiva para mí porque necesito morir inocente y es el último pasito que falta", dijo.

El libro de Carrascosa

En octubre de 2020, Carlos Carrascosa también publicó un libro sobre su vida en la cárcel y el asesinato de María Marta. "Fundamentalmente está hecho en cómo fue mi vida anterior y cómo viví yo toda mi experiencia en la cárcel siendo inocente. Posteriormente, le agregué mi experiencia de cómo fue volver a aprender a ser libre", detalló a Télam.

El texto se titula "Carlos Carrascosa, diario de un inocente: un amor, una causa, una vida" y fue escrito durante su estadía en prisión. Sin embargo, recorre desde su infancia hasta aspectos judiciales de la causa.