"Fui yo": reveladora confesión en el caso García Belsunce sobre el famoso "pituto"

María Marta García Belsunce fue hallada muerta el día 27 de octubre del año 2002 en la bañera de su casa ubicada en el country El Carmel, de Pilar. El fiscal Diego Molina Pico acusó a la familia de encubrir el asesinato. ¿Las razones? El hallazgo de un "pituto" en la cámara séptica.

La autopsia decretó que la mujer fue asesinada de seis balazos en la cabeza, poniendo a su viudo (Carlos Carrascosa) como el principal sospechoso de la causa. El fiscal Diego Molina Pico también consideró a los familiares de la víctima como encubridores del crimen, sin embargo existió un giro inesperado. Ese famoso "pituto", el que primero fue utilizado para acusar a la familia y que luego tendría un significado totalmente diferente.

Fue John Hurtig, medio hermano de María Marta García Belsunce, quien le manifestó a La Nación en el año 2017: "Eso fue una mentira del fiscal. Él habló del pituto, pero lo que no dijo, y consta en la causa, es que fui yo quien le dije que creía que había tirado algo que podía ser importante. Yo mismo estuve 9 horas vaciando la cámara séptica junto a la policía. Fui yo quien lo encontró y lo puso en la mano del fiscal. Él le vendió pescado podrido a la prensa".

Los motivos por los que el hermano de María Marta García Belsunce aseguró haber desechado el "pituto"

“Si yo fuera culpable, ¿por qué le daría al fiscal algo que después se volvería en mi contra? Él nunca se hubiera enterado de esto si nosotros no se lo hubiésemos contado”, agregó Hurtig. Sobre el "pituto" en cuestión, las pericias confirmaron que se trató de un "proyectil de plomo desnudo compatible con una bala calibre 32 largo".

"No tenía ni idea de qué era ese elemento metálico. Le pregunté a papá y me dijo que no sabía. Lo llamé a mi hermano Horacio (García Belsunce) y dijo que podía ser la punta de un porta estante y se puso a revisar el vanitory", aseguró Hurtig al momento de prestar testimonio ante la Justicia.

El medio hermano de García Belsunce aseguró que habló con el viudo, Carlos Carrascosa, consultándole sobre este objeto y recibió la siguiente respuesta: probablemente era "algo que habían desparramado los médicos en su intento por reanimar a María Marta".

Reconociendo que él fue el responsable de arrojarlo a la cámara séptica, Hurtig enfatizó en su desconocimiento sobre el objeto que estaba desechando. "Si lo tiraba sabiendo que era una bala, no se entera nadie, se acabó el partido. Yo le dije al fiscal que había tirado el pituto y se lo dibujé", aseguró.

El "pituto" apareció en la cámara séptica, lo que demuestra que fue arrojado al inodoro para ser descartado. Sin embargo, sobre este suceso, el propio John Hurtig aseguró años después en diálogo con La Nación: "Lo tiramos antes de tener dudas sobre cómo había sido la muerte de María Marta. Esa fue la cagada. Si hubiéramos sabido ahí que la habían matado, jamás lo hubiéramos tirado".

El giro en la causa: los focos puestos en Nicolás Pachelo e Inés Dávalos, ex vecinos de María Marta

Un giro en la causa puso sobre la mesa una hipótesis que los nuevos fiscales (con Molina Pico fuera del caso) se comenzaron a investigar en el año 2017. Los vecinos Nicolás Pachelo y su ex mujer, Inés Dávalos, se colocaron en el centro de la escena como culpables del crimen desarrollado en el año 2002.

Esta fue la teoría inicial de la familia de la víctima, que durante los primeros 15 años de investigación fue acusada y condenada no sólo por las autoridades correspondientes (fueron condenados por "encubrimiento agravado"): la prensa y la opinión pública también los sentó en el banquillo.

“Es la primera vez que va a indagatoria a Pachelo. Hay un ADN de mujer en la causa. Si los fiscales los llaman a ellos es porque encontraron cosas en el expediente. Cosas que nosotros venimos diciendo desde hace años”, enfatizó Hurtig, quien asegura ser la persona que encontró el "pituto" en la cámara séptica. Sí, ese famoso "pituto" que él mismo desechó alegando desconocer lo que era realmente.