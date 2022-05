A partir de mañana en Chile y desde agosto en Argentina: Banksy se replica en América Latina

El universo del enigmático artista británico Banksy, uno de los principales exponentes del Street Art contemporáneo con obras, a menudo satíricas, que abordan temas universales como la política, la cultura o la ética, llega a América Latina con dos muestras muy esperadas, "The Art of Banksy: Without Limits", que se inaugura mañana en Chile, y "Banksy Genius or Vandal?", que se podrá ver desde agosto en Argentina.

Curada por Guillermo Quintana, la exposición que en menos de 24 horas podrá verse en Santiago de Chile reúne más de 160 obras, ente murales y esculturas del británico que comenzó a pintar grafitis en los 90 en Inglaterra y extendió su arte callejero por varios países, mientras que en Buenos Aires se podrá ver "Genius or Vandal?", otra muestra del artista compuesta por más de 70 piezas únicas, entre óleos, acrílicos y spray sobre lienzo y maderas; esténciles sobre metal y hormigón; videos; serigrafías de edición limitada; esculturas; instalaciones; fotografías; y una experiencia de realidad virtual

La muestra que se inaugurará mañana en el centro cultural Gabriela Mistral presentará cuadros originales de Banksy, como un tapete con la leyenda "Welcome", y también réplicas de famosos murales, como el de un grupo de palomas con mensajes antinmigración o el manifestante que lanza flores, informó la agencia de noticias AFP.

"Me interesa cómo la gente sale (de la exhibición). Si después de ver más de 160 obras de él hay un cambio de chip en tu cerebro. Si te vuelves más humano, si te vuelves más empático, si rompes esa burbuja de individualismo en el cual nuestra sociedad contemporánea vive", dijo a esa agencia Quintana.

La muestra que en unos meses llegará a Argentina cuenta con la producción de Daniel Grinbank -inédita aquí pero que presentada en ciudades como Moscú, San Petersburgo, Madrid, Barcelona, Milán, Lisboa, Las Vegas, Nueva York, Bruselas, Hong Kong, Osaka, Tokio e Hiroshima- contará con una instalación multimedia en 360 grados, en sintonía con las exposiciones que están cambiando la forma de percibir y disfrutar del arte.

"Banksy Genius or Vandal?", diseñada con la intención de acercar al público al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años, se inaugurará el 26 de agosto y se podrá visitar hasta el hasta el 27 de noviembre en La Rural. Las entradas estarán a la venta en la web www.laruralticket.com.ar/event/banksy desde el viernes próximo.

Se trata de una exposición que ya recibió más de un millón de visitas en su gira mundial y está concebida como una inmersión en el misterioso universo del garitero británico a través de obras originales cedidas en exclusiva por colecciones privadas internacionales, con su certificado de autenticidad (COA).

Banksy (1974, Inglaterra) inició sus pasos en el movimiento grafitero de adolescente en su ciudad natal, Bristol, con el registro de su firma en trenes y calles en 1993 y a partir del 2001 sus obras de stencil, plasmadas con plantillas y aerosol, ya estaban en todo el país.

Entre sus obras más conocidas están "Niña con balón", subastada en octubre de 2018 por 1,3 millones de dólares, que cambió su nombre a "El amor está en la papelera" cuando intentó destruirse durante la venta. En aquel preciso momento, pasó a ser la primera obra de arte de la historia creada en directo en una subasta.

Con información de Télam