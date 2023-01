Quién es la ilustradora argentina que hizo la innovadora animación del video de Shakira y Bizarrap

(Por Mercedes Ezquiaga) El videoclip de la canción que por estos días está literalmente en boca de todos, la "Bzrp. Music Session #53", explosiva alianza entre el productor Bizarrap y la cantante colombiana Shakira, incluye ilustraciones en blanco y negro realizadas con una técnica llamada rotoscopia mezclada con stop motion, en homenaje a "Take on me" -famoso tema de la banda noruega A-ha de los años 80-, un trabajo que corrió por cuenta de la realizadora argentina Julia Conde, responsable de efectos visuales (vfx) del videoclip.

El hitazo con letras picantes que la colombiana dedica a su exmarido, el catalán Gerard Piqué, convertida en la canción en español con el mejor debut tanto en la historia de Youtube como de Spotify, homenajea a uno de los tracks más exitosos de los años 80, cuya melodía inicial (riff) es rápidamente reconocible para millones en el mundo, un himno cuyo video resultó revolucionario para la época.

Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 80 con sonidos característicos en una pista de hyper-pop moderno y a la vez nostálgico. La letra, en tanto, es una descarga confesional de la colombiana a su ex, padre de sus dos hijos: "Yo solo hago música perdón que te sal-pique".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Homenaje a mi videoclip favorito de todos los tiempos para este temón", escribió en un posteo en sus redes sociales (@julitaconde) la realizadora y productora de videos audiovisuales argentina Julia Conde, especializada en animación (técnicas como stop motion, live action y 3D), una apasionada de la pintura surrealista, cuyo arte llega a millones de personas gracias al trabajo que hace en videos pero también en los visuales de shows de artistas del género urbano como Trueno, Lit Killah, Khea, Cazzu, Emilia Mernes y el propio Bizarrap.

A los 23 años, Conde se convirtió en la figura protagónica de una estética generacional que tiene como referentes a los exponentes de la música urbana: ha realizado el teaser de la session entre Bizarrap y la mexicana Snow Tha Product, o las visuales en los shows de Emilia Mernes. Ahora, se pasó una semana completa en su habitación de la casa que habita junto a su familia para realizar este videoclip que la tiene como animadora: cientos y cientos de dibujos de la colombiana de pies descalzos hechos a mano alzada y una paciencia zen para ir rotando las figuras, sus gestos, los brazos, hasta darle el movimiento adecuado.

"El homenaje que queríamos hacer era muy específico y ese resultado solo se podía conseguir haciendo a mano dibujo por dibujo", cuenta Conde a Télam sobre el trabajo paciente y artesanal que le demandó el videoclip de la nueva Session -que también compartió en sus redes- y que muestra los más de 200 dibujos de Shakira con grafito, manipulados cuadro por cuadro, hasta lograr el efecto apropiado.

Según la animadora, el tiempo que demanda cada trabajo, con un cliente o con un artista, depende siempre de los los idas y vuelta en los que se van mostrando los avances: "En este caso, en general gustaba todo rápido y tardamos una semana, más o menos".

La rotoscopia es una técnica de animación basada en la creación de secuencias animadas por medio del dibujo de las imágenes de un video real, fotograma por fotograma, que popularizó Disney con su primera película "Blancanieves y los siete enanitos" y que Conde retoma para homenaje al video de A-ha, según cuenta, uno de sus "videoclips favoritos desde siempre".

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú", canta Shakira durante el tema, en el momento exacto en que el micrófono en el estudio de grabación es tomado por las ilustraciones que la convierten en una animación monocromática, lo que le da al video "una textura linda, da la idea de volver al pasado, de algo más analógico", añade Conde sobre la creación que está batiendo récords de escuchas, reproducciones y streams.

"En algunos planos yo arrugo el papel, luego lo estiro, lo aplasto, para que vuelva a su pose original. Queda como una textura arrugada, en un croma le sacó fotos uno por uno, y después en digital ese croma se borra y se retoca todo lo que haya que retocar, como la la corrección de color. Luego lo sumamos al videoclip para que se integre lo mejor posible", detalla Conde sobre el minucioso trabajo que llevó a cabo como animadora de la Sesión 53.

En referencia a la técnica, la realizadora dice que "hay muchos haters de la rotoscopia. La gracia es el resultado final que le das al trabajo. La textura que le das, si rotoscopiás con pintura, con lápiz o con digital no es lo mismo. La gracia no es solo cuánto te costó encontrar el movimiento. Muchos pensaron que era un filtro de Instagram pero no, lo hice con grafito, con lápiz. Si no hacía dibujo por dibujo no iba a quedar tan clara la referencia que queríamos, no iba a tener ese feeling ochentoso que buscábamos", opinó la joven directora audiovisual del video que alberga además la estética insignia que remite al estudio casero que el productor tenía en su casa familiar de la localidad del conurbano bonaerense de Ramos Mejía. En los últimos años, Conde ya ha realizado múltiples trabajos junto a Gonzalo Julián Conde (Bizarrap), en teasers de sesiones, en la parte visual y de las pantallas de sus shows y en otros anuncios.

Conde, quien estudió en la Universidad del Cine, ya participó en festivales alrededor del mundo con su primer corto, "Espinas", animado con la técnica de stop motion, es decir, fotograma a fotograma, e inspirado en un viaje familiar a El Hornocal, Jujuy. Logró alcanzar gran visibilidad a partir de su trabajo con Bizarrap, el exitosísimo productor musical que con sus sessions está batiendo récords de audiencia a nivel mundial.

¿Cómo surgió su interés por esta técnica? La realizadora lo recuerda así: "Mi mamá nos compró una cajita llena de DVDs que tenía 'El fantástico castillo vagabundo', de Ghibli -que al día de hoy es mi película favorita-, más varias de Art Attack, además de una de ¿Wallace y Gromit¿ Eran los tres DVD que teníamos, nos la pasábamos viendo eso con mis hermanas. Lo habré visto 200 veces. Ya sabía que era stop motion".

En torno a las claves de esta técnica acota: "Paciencia, más que nada paciencia. Todas las otras cosas te las ingeniás, en realidad es toda una mentira el movimiento del stop motion, cuando aprendés a mentir se hace solo. Estás todo el tiempo luchando con la gravedad, que es un problema que no tenés en otras técnicas. Cuando aprendés ciertos truquitos, sólo queda que para sacar una animación tenés que estar horas y horas y bancártela".

- Télam: ¿Te imaginaste que el video de Shakira y Bizarrap se iba a viralizar así?

- Julia Conde: La verdad, no sé. O sea, estoy acostumbrada a que lo que hace él le va muy bien, aparte con la dedicación que siempre hacemos todo, él, su equipo. Es como que no me paro a pensar en eso. Pero sí, cuando salió el tema fue como 'ah, claro, es verdad, cierto que que iba a generar esto tremendo. Me sorprendí porque no lo había pensado. De hecho cuando hablamos de hacer la animación yo enseguida empecé a pensar en cómo hacerlo, en la técnica; como que al principio no le había dado mucho bola a con quién era la canción, hasta que en un momento le digo 'Ah, boludo, es con Shakira, tremendo'.

Con información de Télam