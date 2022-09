Muere la autora británica Hilary Mantel, ganadora dos veces del Man Booker

La escritora británica Hilary Mantel, autora de la premiada trilogía en la que abordó el reinado de Enrique VIII y su vínculo con Thomas Cromwell, y por la que obtuvo dos veces el Man Booker, murió a los 70 años, informó la editorial que publicó su obra.

"Tenemos el corazón roto por la muerte de nuestra querida autora, Dame Hilary Mantel, y nuestros pensamientos están con sus amigos y familia, especialmente con su marido, Gerald", manifestó su editor Harper Collins.

"Con gran tristeza Harper Collins anuncia que la exitosa autora Hilary Mantel murió apaciblemente, rodeada de su familia y amigos, ayer (jueves) a los 70 años", indicó la editorial en un comunicado.

"Es una pérdida devastadora y sólo podemos agradecer que nos haya dejado una obra tan magnífica", agregó la editorial sobre la muerte de la autora "más vendida y conocida por su premiada trilogía histórica 'Wolf Hall' ("En la corte del lobo", en español).

Por esa trilogía, en la que Mantel aborda la tumultuosa vida de Thomas Cromwell, uno de los principales actores de la Reforma en Inglaterra, se convirtió en la única mujer galardonada en dos ocasiones con el Premio Booker a la mejor novela del año en lengua inglesa: en 2009 por "En la corte del lobo" y en 2012 por "Una reina en el estrado".

Los dos primeros tomos de la obra traducida a 41 idiomas -"En la corte del Lobo", y "Una reina en el estrado"- le valieron sendos Booker Prize en 2009 y 2012, mientras que el tercer tomo, publicado en 2020, "El trueno en el reino", fue saludado por la crítica y su salida provocó el mismo día colas ante las librerías.

La obra de la escritora, que fue llevada a las pantallas por la BBC, aborda en clave ficcional la vida del ministro principal de Enrique VIII, el hijo de un herrero, que llega a ser el dueño y señor de la corte.

Mantel había nacido el 6 de julio de 1952 en Derbyshire -condado del centro de Inglaterra- en el seno de una familia de origen irlandés. El hecho de ser "mujer, del Norte y pobre", como ella manifestó, marcó su infancia y su juventud, una experiencia que dio a conocer en sus memorias bajo el título de "Giving Up the Ghost", publicadas en 2003.

"Ganar tantos premios y vender tantos libros ha cambiado mi vida, si bien lo ha hecho con efectos contrapuestos. Por un lado, mi obra me mantiene, no necesito ingresos suplementarios de ningún tipo. Y eso ayuda. Por otro, la promoción y la atención a los medios se ha convertido en una parte más importante de mi vida. Pero pase lo que pase, mi mecanismo interior está determinado por la misión en sí. Siempre voy a por la siguiente frase y estoy absorbida por lo que voy creando día a día", declaró en una entrevista, según el diario El País.

Antes de convertirse en la reina de la gran novela histórica contemporánea, la autora también había impactado con el libro de relatos "El asesinato de Margaret Thatcher" (Destino, 2015) en el que, entre otras historias, incluye una recreación de un atentado contra la primera ministra.

Mantel, que había estudiado derecho en la London School of Economics, inició su debut como escritora a mediados de los '80 con "Every Day is Mother’s Day" (Todos los días es el día de la madre) a la que le siguió "La jaula de cristal", un relato opresivo inspirado en los años que vivió en Arabia Saudita, junto a su marido, que era geólogo, y hasta que regresó a Gran Bretaña a mediados de los años 1980, consignó la agencia de noticias AFP.

"Hilary era la mejor de su generación, de esta época, una importante novelista, valiente, con una inmensa empatía (...) Vamos a extrañar siempre su compañía, su sabiduría, su humor, y siempre amaremos su increíble legado literario" manifestó Charlie Redmayne, jefe de HarperCollins en Reino Unido.

Cada uno de sus libros ofrecía "una trama inolvidable de luminosas frases (...)" señaló su antiguo editor Nicholas Pearson, quien reveló que la escritora estaba trabajando aún el mes pasado en una nueva novela.

"Era un genio", publicó en Twitter la autora de la saga Harry Potter, J.K. Rowling.

"Todo el mundo en Booker Prize está profundamente triste" por la muerte de Hilary Mantel, aseguró por su lado la cuenta Twitter del más célebre premio literario británico.

