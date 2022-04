Malfatto y las elecciones en Francia: "Es trágico que Le Pen obtenga un 40%"

La autora de "Que por ti llore el Tigris" lleva un mes residiendo en Buenos Aires, el inicio de la pandemia cuenta que la agarró en Francia, cuando estaba por tomar un avión a Irak, y su mirada sobre el escenario internacional y las elecciones recientes en Francia, en las que fue reelecto Emmanuel Macron, son parte de la conversación que mantuvo con Télam.

Emilianne Malfatto complejiza el escenario político de Francia, donde hace días la reelección de Macron en segunda vuelta tuvo el nivel de abstención más alto en los últimos 53 años y ante una adversaria como Marine Le Pen, que por primera vez elevó la adhesión a la extrema derecha por encima de 40%.

-T: ¿Cómo creés que se está contando la guerra Ucrania-Rusia?

-E.M.: No fui a Ucrania, fue una decisión. A veces hay que salir de ese torbellino de conflictos que puede volverse muy adictivo. Tengo muchos amigos fotógrafos que están allá y están haciendo tremendos trabajos. Hablando de Europa, son años, décadas que llegan inmigrantes de países en guerra, de Afganistán, Yemen, Irak, Siria, Eritrea y Europa como entidad los trata mal, Frontex (la a Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) los rechaza, los echan al mar. Trabajé en Calais, en Francia donde llegan a parar todos los que quieren cruzar a Inglaterra y me dio vergüenza ser europea, la policía los sacaba, no se respetaban los derechos. Vaya "país de las luces y Europa de los derechos humanos". La respuesta de los estados es que no tienen los fondos y entonces no pueden recibirlos y llegan los refugiados ucranianos, que la están pasando muy mal, y para ellos si hay camas y plata para recibirlos. ¿Quién decide que un refugiado ucraniano tiene más razones para huir que un sirio de Alepo? Hay que ayudar a todos, qué es esto de "sos ucraniano entonces si abro mis fronteras y te recibo pero si eres de Etiopía, vete".

-T: ¿Qué balance hacés de las elecciones en Francia?

-E.M.: Es trágico que Le Pen obtenga un 40%. Hay una derechización de la política y tipos como Eric Zemmour, que es un animal mediático que era un columnista que estaba en una burbuja, de repente se haya vuelto un posible presidente es muy fuerte. La radio y la televisión le dieron tribuna abierta. Entonces ante él, Le Pen se presenta como más respetable y ni hablar Macron que es una derecha super neoliberal y capitalista. Es muy complejo. Cuando era niña si conocías a alguien que votaba a Le Pen era vergonzoso, era rechazado públicamente, hoy se soltaron las lenguas. Le Pen, Zemmour rompen ciertas barreras. Pero también está Macron que dice que hay que acostumbrarse a la educación paga y que las universidades también deben serlo. Y no, lo mejor que tiene Francia es su sistema social.

Con información de Télam