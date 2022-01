El Museo Británico venderá en forma de NFT veinte acuarelas del pintor William Turner

El Museo Británico anunció que venderá en forma de NFT veinte acuarelas del artista británico William Turner, maestro del romanticismo inglés, que saldrán en formato digital a partir de 8 de febrero y los compradores deberán pagar la adquisición en criptomonedas.

Las versiones digitales de obras maestras como "Una tormenta" (1823), y "Messieurs les voyageurs on their return from Italy" (1829) saldrán a la venta el mes próximo gracias a la asociación que el Museo Británico realizó con la plataforma francesa de NFT La Collection, en base a los cuadros de Turner que alberga su colección, informó The Times.

Es claro que las personas que adquieran las NFT (token no fungible) no podrán reclamar las pinturas físicas a las que se asemejan las digitales, sino que serán poseedores justamente de los NFT, que sirven como certificados de propiedad de activos virtuales, permitiendo a un individuo o grupo demostrar que poseen el archivo digital original.

Aunque cualquiera puede copiar ese archivo para acceder a una versión del activo en cuestión, el registro de quién posee se almacena en un libro de contabilidad público descentralizado conocido como blockchain, lo que significa que la propiedad no puede ser falsificada.

Las NFT han generado un gran impacto, sobre todo en el mundo del arte, desde que el artista Mike Winkelmann, más conocido como Beeple, vendiera en 2021 su obra "Everydays - The First 5,000 Days" en una subasta por 69,3 millones de dólares.

Las pinturas se dividirán en tres categorías, y el precio de cada NFT reflejará su rareza: nueve de las acuarelas serán "ultra raras", con sólo dos NFT disponibles, a un precio de 4.999 euros cada una. Luego, habrá siete "súper raras", con 10 de cada y finalmente cuatro serán "edición abierta", con unos 99 ejemplares a la venta, a 799 euros cada uno.

En septiembre pasado, el museo había realizado una iniciativa similar, cuando decidió vender obras en NFT del artista japonés Katsushika Hokusai -también en colaboración con la start up La Collection- que entonces incluyó ediciones de la creación más famosa de Hokusai," La gran ola de Kanagawa".

Las NFT de Turner, conocido como el "pintor de la luz", estarán a la venta desde el 8 de febrero al 4 de marzo y lo que aun permanece en secreto es el porcentaje de ventas con el que se queda el museo londinense, uno de los más importantes y visitados del mundo.

Con información de Télam