Durante años fue el Bazar inglés, pero hoy aloja 10.000 mates: el edificio antiguo de Buenos Aires que es un templo de la argentinidad

Dónde queda el museo del mate, un templo argentino.

El mate es mucho más que una bebida: es una forma de compartir entre amigos, una compañía en cada momento de la vida y un infaltable de las sobremesas familiares. Y en la Ciudad de Buenos Aires existe un museo que le rinde culto con una colección de más de 10.000 mates. La historia del Museo del Mate, dónde queda y qué días está abierto.

El Museo del Mate tiene la misión de "preservar, difundir y promover la cultura y la historia de nuestra infusión nacional", reza en la página web de la institución ubicada en Avenida de Mayo 853, pleno corazón de Congreso y de la Ciudad. La colección es de 3000 piezas y 10.000 mates de todo tipo que pueden verse de lunes a domingos de 9 a 19 horas.

Un dato que pocos conocen es que el edificio donde está emplazado el Museo del Mate fue durante años el Bazar inglés. La institución es propiedad de Alberto Plaza, un conservacionista de la tradición cultural yerbatera. La historia del museo se remonta a 1979 y actualmente posee una colección de 10.000 mates antiguos, de todas las épocas, junto con latas de yerba, pavas y otros elementos temáticos.

La historia del mate

La historia del mate arranca con los guaraníes, quienes hicieron de la infusión parte de sus tradiciones. En el Siglo XVI, los conquistadores adoptaron la cultura del mate y la expandieron a lo largo de todo el continente. En Argentina, el mate es parte de la mesa de millones de argentinos al punto de que en 2013, fue declarado "infusión nacional" por el Congreso de la Nación.

A raíz de un petitorio para rendirle homenaje a Andresito Guacurarí, que se desempeñó como militar misionero que luchó en los primeros caudillos federales​ de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 17 de diciembre de 2014, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionaron la Ley N° 27.117 para fijar el Día Nacional del Mate todos los 30 de noviembre. La misma fue promulgada el 20 de enero de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Entradas generales del Museo del Mate