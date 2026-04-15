Ideal para una tarde de lluvia: la película de terror alemana que es furor en Prime Video

Amazon Prime Video ofrece un filme alemán de terror que atrapó a todos.

Amazon Prime Video tiene en su catálogo una película alemana de terror que es muy adecuada para ver en casa en una tarde de lluvia. Se trata de Camino hacia el terror: la fundación; bajo la dirección de Mike P. Nelson, la franquicia de terror regresó con un reinicio que funciona como la séptima entrega de la saga iniciada en 2003.

Con un guion a cargo de Alan B. McElroy, esta coproducción entre Estados Unidos, Alemania y Canadá presenta una propuesta renovada que se aleja de las tramas previas para explorar nuevos conflictos en entornos rurales. La historia sigue a un grupo de amigos integrado por Jen, Darius, Adam, Milla, Gary y Luis, quienes se adentran en los Apalaches, en Virginia, con el fin de recorrer sus senderos.

Tras ignorar las advertencias de los residentes locales y enfrentar situaciones de hostilidad en el pueblo, los excursionistas se ven envueltos en una dinámica de supervivencia ante una comunidad aislada y desconocida. El reparto principal cuenta con las actuaciones de Charlotte Vega, Adain Bradley y Matthew Modine, entre otros.

El proyecto se anunció formalmente a finales de 2018 y su rodaje se llevó a cabo íntegramente en el estado de Ohio durante el último trimestre de 2019. Aunque su llegada a las salas estaba prevista para 2020, la emergencia sanitaria global postergó su lanzamiento hasta principios de 2021. Finalmente, la distribuidora Saban Films concretó su estreno en cines estadounidenses en enero de ese año, adaptándose a las restricciones de exhibición de aquel momento.

Camino hacia el terror: la fundación.

Reparto de Camino hacia el terror: la fundación

Charlotte Vega como Jennifer "Jen" Shaw

Adain Bradley como Darius Clemons

Bill Sage como Venable / Ram Skull

Emma Dumont como Milla D'Angelo

Dylan McTee como Adam Lucas

Daisy Head como Edith

Matthew Modine como Scott Shaw

Adrian Favela como Luis Ortiz

Vardaan Arora como Gary Amaan

Tim de Zarn como Nate Roades

Rhyan Elizabeth Hanavan como Ruthie

Valerie Jane Parker como Corrine

Chaney Morrow como Hobbs

David Hutchison como Cullen / Wild Boar Skull

Damian Maffei como Morgan / Deer Skull

Mark Mench como Standard / Wolf Skull

Otra opción para ver en Amazon Prime Video

La plataforma Amazon Prime Video sumó a su catálogo Zeta, un largometraje de acción y espionaje que se posiciona como una de las principales producciones españolas de 2026. Dirigida por Dani de la Torre, la cinta logró una rápida repercusión entre la audiencia, consolidándose entre los títulos con mayor visualización del servicio.

El desarrollo del libreto fue un trabajo conjunto entre el director, Oriol Paulo y Jordi Vallejo. La narrativa se centra en la investigación que surge a partir del homicidio simultáneo de cuatro exmiembros de los servicios de inteligencia, todos ellos relacionados con una antigua misión denominada Operación Ciénaga.