El thriller psicológico que corre todos los límites y tiene puntuación casi perfecta

El catálogo de Amazon Prime Video cuenta entre sus infinidad de títulos uno de los thriller psicológicos más aclamados: Dronningen. Dirigida por May el-Toukhy y con una aprobación del 97%, la producción estrenada en 2019 lleva al espectador a través de una historia marcada por la ambigüedad, el deseo prohibido y el conflicto interior.

"Una película excepcional y dolorosa que nos recuerda que no solo los hombres son capaces de abusar sexualmente… Una película psicológicamente fascinante y moralmente compleja", destacó el portal Metacritic.

¿De qué se trata Dronningen?

Dronningen sigue la historia de Anne, interpretada por Trine Dyrholm, una mujer madura y exitosa, quien oficia de directora de una escuela secundaria y vive una vida aparentemente estable junto a su marido, Peter, y sus dos hijos adolescentes. Sin embargo, todo se desmorona cuando se enamora de uno de sus estudiantes, un joven de 18 años llamado Kasper, quien está en una relación con la hija de Anne, Freja.

El guion, escrito por May el-Toukhy y Maren Louise Käehne, explora las tensiones psicológicas que surgen de este triángulo amoroso prohibido. La historia no se limita a juzgar a sus personajes, sino que los presenta de manera compleja, permitiendo que el público reflexione sobre la naturaleza del deseo, la manipulación emocional y los límites de la empatía.

"El resultado es un drama intrigante, inteligentemente sostenido, en el que aprendemos a desconfiar de quienes reclaman una posición moral superior", señaló Metacritic.

Ficha técnica de Dronningen