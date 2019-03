Roberto Navarro: "Cristina no solo es la única que puede ganar, también es la única que puede gobernar"

El periodista Roberto Navarro analizó el protagonismo que gana la expresidenta Cristina Kirchnerde cara a las próximas elecciones y arremetió contra la estrategia de la derecha de establecer a Roberto Lavagna como posible candidato.

"Las encuestas dan una situación en la provincia de Buenos Aires de Cristina que hace muy difícil que algún candidato supere eso a nivel nacional", aseguró el periodista en el programa Navarro 2019, emitido por El Destape Radio.

En este sentido, opinó: "Lavagna no tiene nada para armar en la provincia de Buenos Aires, como no tiene Massa. Los intendentes que estaban con Massa ya le han hecho saber que no pueden ir con él. Sería un suicidio ir contra una Cristina que mide 50 puntos".

"El devenir que parece inexorable, incluso para grandes empresarios, es el triunfo de Cristina", pronosticó Navarro, y añadió que "por los votos es muy difícil que le ganen a Cristina, casi imposible".

"La segunda vuelta será entre Cristina y un candidato oficialista", estimó el conductor, y afirmó que "Cristina no solo es la única que puede ganar, también es la única que puede gobernar".