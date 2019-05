Cuatro de los cinco jueces que integran la Cortge Suprema de Justicia firmaron una resolución que le pone puntos suspensivos al primer juicio que debía enfrentar la expresidenta Cristina Kirchner antes de las elecciones por presuntas irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz. El juicio debía comenzar el 21 de mayo, pero el Tribunal Superior solicitó el expediente para revisarlo. Semanas atrás, el periodista Horacio Verbitsky lo había adelantado en El Destape.

Con excepción de Carlos Rosenkrantz, los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton tomaron nota de los reclamos de Cristina Kirchner y solicitaron, con carácter de urgente, el cuerpo principal de la causa "Vialidad" al Tribunal Oral Federal 2 para su análisis, atendiendo a una serie de reclamos procesales de Cristina Kirchner y otros imputados. Una nota de Clarín advierte que en la Corte buscan "evitar futuros pedidos de nulidad de las actuaciones".

“Por disposición del Triunal, solicítense los autos principales con carácter de urgente”, reza la resolución 5048//2016 que se rubricó tras la reunión de acuerdo de ministros que se realizó este martes. Con esas pocas palabras, el Tribunal Superior provocó un sismo político al interrumpir el proceso que debía iniciarse el 21 de mayo e iba a tener a la senadora por Unidad Ciudadana sentada en el banquillo de los acusados. En los pasillos del cuarto piso del Palacio de Talcahuano aseguran que difícilmente se retome antes de los comicios.

Entre los recursos y apelaciones solicitados por la ex Presidenta y otros imputados se advierte que no le hicieron lugar a varias de las medidas de prueba que pidió, como la recordada pericia sobre toda la obra pública licitada en los tres gobiernos K, aunque no pesen denuncias ni investigaciones sobre esos contratos.

Una vez que tenga el material solicitado, el máximo tribunal lo analizará "lo más rápido posible", para que la segura demora del juicio sea lo más breve que se pueda. En la misma nota se señala que la demora del juicio se debería a que las audiencias difícilmente puedan comenzar antes de las elecciones primarias de agosto, plazo que podría extenderse hasta fin de año.