Los chatarreros hablaron de finanzas con Cocos y Gloss

Cocos Capital.

El dólar está en las charlas de café, en la sobremesa familiar y en los grupos de WhatsApp. Es parte de la conversación cotidiana, un sonido que atraviesa generaciones. Con esa idea en mente, Cocos y la agencia creativa Gloss sorprendieron con una acción de marketing no convencional: los clásicos chatarreros, íconos de la cultura popular urbana, resignificados para hablar de inversiones de manera simple y accesible.

Por un día, distintos barrios porteños se vieron intervenidos por una caravana de chatarreros. El megáfono dejó de hablar de “colchones y heladeras viejas” para anunciar: “Compre y venda dólares, 24/7” o “Invierta en acciones y fondos comunes en Cocos”. Una voz conocida, cercana y auténtica que conectó de inmediato con la gente, demostrando que lo que siempre estuvo en la calle hoy también puede estar en tu celular, 100% digital.

Cultura local como motor creativo

La acción, desarrollada por Gloss para Cocos, tomó un código popular imposible de ignorar y lo transformó en un mensaje de inclusión financiera. El propósito: mostrar que invertir no es un privilegio de pocos, sino una posibilidad al alcance de todos.

De las calles a las redes

El impacto no se quedó en el espacio físico. Con un formato crudo, real y sin edición, el contenido se amplificó en redes sociales, generando conversación y validando que los verdaderos “influencers” también pueden estar en la calle.

Una apuesta que trasciende lo publicitario

Con Los Chatarreros de Cocos, la marca y la agencia demostraron que la creatividad cultural puede transformar la comunicación financiera en algo simple, cotidiano y cercano, reforzando un propósito claro: hablar de inversiones en el mismo idioma que habla la gente.

Ficha Técnica “Los chatarreros de Cocos”

Cocos Team

Chief Marketing Officer: Julieta Aisenberg

Marketing Strategy: Agostina Ceccherini

Social Media Manager: Candela Feuillade

Press: Stefania Dommarco

Marketing Team: Isabel Artagaveytia, Sofía Perfumo, Micaela Carballo, Belén Dalzotto, Pilar Sallent y Rodolfo Morello

Gloss Team

Chief Executive Officer: Mariela Goldstein

Chief Operating Officer: Martina Alarcia

Executive Creative Director: Agustina Olivera

Head of Art: Jorgelina Otero

Account Director: Martina Espoueys

Account Executive: Clara Imbrosciano

Account Assistant: Catalina Cardona

Creative Strategist: Mariana Russo

Multimedia Designers: Morena Degreef, Franco Castany

Graphic Designers: Agustina Gorbea, Veronica Azzem