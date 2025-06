Hito en la salud: desarrollan el primer fármaco sudamericano contra la obesidad y la diabetes

“Este logro es el resultado de un esfuerzo multidisciplinario de equipos académicos con el apoyo constante de las agencias financiadoras públicas nacionales. Esto permitió que la ciencia avanzara en el patentamiento del conocimiento generado y creación de una startup, y atraer capitales privados nacionales e internacionales”, subrayó Carlos Escande, científico que participó del proyecto, en un comunicado publicado por el Instituto Pasteur.

Carlos Escande y Karina Cal, principales autores del trabajo. Créditos: Mara Quintero.

Científicos uruguayos desarrollaron el primer fármaco sudamericano contra la obesidad y la diabetes tipo 2, denominado SANA. El medicamento superó con éxito la fase inicial de prueba en humanos, que incluyó a 44 personas, y se espera que a fin de 2025 se lleve a cabo la segunda etapa con más pacientes. A diferencia de otros productos similares como Ozempic o Wegovy, que generan sensación de saciedad, SANA ayuda a quemar grasas. De esta manera, la novedad es que estimula el gasto energético del cuerpo en lugar de suprimir el apetito. Solo en Uruguay, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, casi el 65 por ciento de los adultos tiene exceso de peso y 3 de cada 10 son obesos. Incluso, las estimaciones a futuro son peores: dos informes publicados en la revista The Lancet advirtieron que casi dos tercios de la población mundial tendrá sobrepeso u obesidad para el año 2050. Por su parte, las estadísticas en relación a la diabetes son igual de preocupantes. La Organización Mundial de la Salud alerta que la cantidad de personas con esta enfermedad pasó de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022.

Del trabajo participaron científicos del Institut Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República. El proyecto comenzó hace más de 10 años y se vio postergado por la pandemia. Sin embargo, el desarrollo avanzó hasta las pruebas en humanos y ya está patentado. En la fase 1, después de un período de 15 días con dos dosis diarias, los voluntarios mostraron una pérdida de peso significativa.

En este sentido, desde el Institut Pasteur señalaron que el resultado “abre una vía terapéutica completamente nueva para la obesidad y los trastornos metabólicos, complementaria a las terapias con GLP-1 (una hormona que regula el metabolismo y la glucosa en la sangre), pero dirigida a la capacidad del cuerpo para quemar energía, y no solo a suprimir el apetito”.

Al momento de llevar a cabo la fase 1 en humanos, los especialistas se aseguraron que los pacientes no hagan ejercicios físicos para bajar de peso y consuman una buena cantidad de carbohidratos. Más allá de probar la efectividad de SANA, el objetivo fue corroborar que el fármaco era tolerado y no tenía efectos secundarios graves. Lo que viene para los investigadores uruguayos es la fase 2 del estudio. Ahí, el propósito principal es evaluar la efectividad del medicamento. En este sentido, el trabajo iniciaría cerca de fin de año con alrededor de 100 personas y duraría 16 semanas. En caso de prosperar, todavía no llegaría a los pacientes, sino que pasaría a fase 3.

Más allá de la paciencia, SANA constituye una esperanza sudamericana contra el sobrepeso y la obesidad. En este aspecto, dos informes publicados en la revista The Lancet a principios de 2025 alertaron sobre el aumento del sobrepeso y la obesidad en los próximos años.

Los especialistas advirtieron que casi dos tercios de los adultos y un tercio de los niños y adolescentes se verán afectados en 2050. Además del incremento de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, los investigadores destacaron que las consecuencias también son económicas e incluyen pérdidas de miles de millones de dólares.

En la misma línea, la situación en torno a la diabetes también es un llamado de atención. Esto no solo se debe a que la cantidad de adultos con diabetes pasó del 7 al 14 por ciento de la población mundial en los últimos 35 años (cerca de 850 millones), sino que más de la mitad ni siquiera toman medicación. Según la OMS, la diabetes provocó de forma directa 1,6 millones de muertes en 2021.

The post Desarrollan el primer fármaco sudamericano contra la obesidad y la diabetes tipo 2 first appeared on Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

Con información de la Agencia de Noticias Científicas