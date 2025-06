De órgano olvidado a foco de alerta: crecen los casos de cáncer de apéndice

Aunque es un órgano pequeño y con escasa participación en los procesos metabólicos, el apéndice puede desarrollar cáncer. El adenocarcinoma de apéndice es un tumor raro que se suele dar en personas mayores. Sin embargo, las alarmas se encendieron en Estados Unidos, ya que la incidencia de esta enfermedad está en aumento. Según un estudio publicado en Annals of Internal Medicine, al que tuvo acceso la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, este incremento se observa en todas las franjas etarias, pero con mayor profundidad en adultos jóvenes. ¿Qué recaudos tomar? ¿Cómo mejorar el diagnóstico temprano?

El apéndice es un pequeño tubo unido al comienzo del intestino grueso, justo donde termina el intestino delgado. Se lo conoce como órgano vestigial porque durante mucho tiempo se pensó que no tenía función alguna. Hoy se sabe que cumple ciertos roles, entre ellos, actuar como refugio de bacterias beneficiosas para el sistema digestivo. Según el artículo de Annals of Internal Medicine, las tasas de incidencia del adenocarcinoma de apéndice están en aumento en toda la población de Estados Unidos.

El estudio fue realizado por un equipo de investigadores liderado por Andreana Holowatyj, de la Universidad Vanderbilt, en Tennessee, en colaboración con diversas instituciones del país. Para obtener los resultados, se basaron en los datos del Programa SEER, que depende del Instituto Nacional del Cáncer y brinda información sobre vigilancia epidemiológica. Los investigadores analizaron un total de 4.858 personas de 20 años o más al momento del diagnóstico de un adenocarcinoma primario de apéndice confirmado por biopsia. Estos casos se registraron entre 1975 y 2019.

Como resultado, advirtieron que las tasas de incidencia se cuadruplicaron en personas de entre 40 y 45 años, en comparación con las de mayor edad. Dados estos patrones, existe una necesidad urgente de investigar más a fondo este tipo de tumores; ya que al ser tan inusuales, se sabe muy poco al respecto. Por otra parte, es fundamental aumentar la concientización sobre el cáncer de apéndice, tanto entre los profesionales de la salud como entre los pacientes, para poder arribar a un diagnóstico certero con mayor rapidez.

En la actualidad, los científicos no tienen claras las razones detrás del aumento del adenocarcinoma de apéndice. Una dieta poco saludable, el tabaquismo y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas pueden ser factores de riesgo, pero aún hay interrogantes sobre cómo impactan en la enfermedad. La predisposición genética se descarta ya que no explica el aumento en una franja etaria concreta. Los especialistas explican también que aquellas personas nacidas en los años 90s estuvieron expuestas desde edades muy tempranas a tóxicos ambientales que no estuvieron en años anteriores. Una hipótesis, entonces, podría ir en ese sentido, aunque no es suficiente para confirmar nada.

El problema también radica en que el diagnóstico es difícil. Se suele llegar a él de casualidad, ya sea por una cirugía de extracción de apéndice o cualquier otro procedimiento quirúrgico en el abdomen. A nivel global, el cáncer de apéndice representa menos del 1 por ciento de todos los tumores gastrointestinales, pero no hay que perderlo de vista ya que su aumento llama a incrementar el conocimiento que se tiene sobre esta enfermedad. No hay que dormirse en los laureles.

Con información de la Agencia de Noticias Científicas