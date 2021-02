Zaira Nara tiene miedo de contagiarse de Covid-19

Zaira Nara volvió a la televisión para reemplazar a Vero Lozano en "Corta por Lozano", el magazine de Telefe que dejará de conducir durante una semana por sus vacaciones. La modelo se mostró muy entusiasmada con la propuesta, pero también algo temerosa. Lo cierto es que a Nara le preocupa la posibilidad de contagiarse de coronavirus en el estudio, teniendo en cuenta que al ir todos los días la exposición al virus es alta.

"Es un honor que Vero me llame para reemplazarla y la verdad es que la tele la estaba extrañando. Pero al virus le tengo mucho respeto, me preocupa y me da miedo contagiar a alguien”, expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Zaira Nara había estado al frente de un programa en diciembre del 2019, cuando era parte del staff de Morfi. Luego quedó embarazada y tuvo a su segundo hijo, Viggo, y se instaló en San Martín de los Andes.

En la entrevista marcó que desde que comenzó la pandemia mantuvo extremos cuidados para evitar contraer el virus. En los últimos meses, la cantidad de artistas, periodistas y conductores contagiados aumentó de manera notoria, cosa que preocupa bastante a la hermana menor de Wanda Nara.

"Durante la pandemia no hice nada. Es rarísimo que lleguen personas y no poder abrazarlas, acompañarlas... Yo sé que no estoy en la población de riesgo, pero quiero cuidar a los que me rodean”, admitió la modelo.

La conductora reveló cómo cambió su rutina desde que inició la pandemia. "Hace que cambie la dinámica con el solo hecho de que los chicos estén en casa. Yo trabajo mucho en casa y me costó reubicarme en el día a día. En el medio, todos los cuidados que hay que tener y ser conscientes de que nunca se sabe dónde te lo podes agarrar”, expresó.

El regreso de Zaira a la televisión

Luego de más de un año alejada de la conducción, Zaira Nara se convirtió en la nueva conductora de Corta por Lozano, el exitoso magazine de Telefe que tiene al frente a Vero Lozano.

“Hace más de un año que no hago conducción, por lo que tenía un poco de miedo, pero después me dije que tenía que soltar porque tenemos un programón”, anunció la modelo cuando confirmó la noticia.

Durante su primer día, Zaira tuvo el honor de presentar a la nueva incorporación del envío, la ex participante de MasterChef Celebrity, Belu Lucius. También entrevistó al protagonista de Alas Rotas, Ümit Kantarclar, quien interpretó a Onur. Para ello, contó con una traductora.