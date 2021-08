Yanina Latorre cruzó con acidez a Pampita tras su regreso a La Academia: "Estás muy hormonada"

Para la angelita, Pampita volvió a su rol de jurado de La Academia de Showmatch muy dura y se lo hizo saber con una observación sin filtro.

Solo doce días después de haber dado a luz a Ana, Carolina Pampita Ardohain volvió a La Academia de Showmatch y para Yanina Latorre lo hizo más filosa que nunca. "¿Viniste así porque estás muy hormonada? A mí me dio pánico", cruzó la angelita a la modelo, indignada por lo que consideró un bajo puntaje que Pampita le puso a Facu Mazzei y Flor Vigna en el ritmo del caño que se está realizando actualmente en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Desde hace tiempo se sabe que Pampita volvería a sus trabajos rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta que cumplió sus obligaciones laboralesw hasta que empezó el trabajo de parto. Después de solo 12 días de haber dado a luz a Ana, la modelo volvió a sentarse en su sillón como jurado de La Academia de Showmatch, no sin polémicas y críticas, claro. Pero lo que sorprendió fue la definición sin filtro que hizo Yanina Latorre sobre lo dura que volvió Pampita tras parir a su quinta hija.

El primero en destacar lo filosa que volvió la modelo fue Ángel de Brito, que en pleno móvil en vivo aseguró: “Dije que ibas a volver malísima y ayer lo demostraste". "Me parece que los puntajes van a estar entre cero y cinco, va a haber muchos ceros y unos en este caño, vamos a ver", comenzó admitiendo Pampita entre risas. "Para mí los profesionales se tienen que eliminar entre ellos. Todos los que pidieron reemplazos tienen que estar sentenciados y que alguno de ellos se vaya", agregó la conductora de Pampita Online, firme en sus convicciones.

"Si están lastimados, si no pueden bailar, o tuvieron otras cosas personales y no se animaron a hacer el caño… Todos tienen que caer en la misma bolsa y entre ellos que se vaya uno. No al que le salió el caño más o menos mal. Los titulares, bailen como bailen, para mí no tienen que estar sentenciados", continuó una Pampita muy dura con los participantes de La Academia. Atenta a lo que decía la jurado, Yanina Latorre disparó: "Para mí Flor Vigna y Facu Mazzei la rompieron y vos los mataste con el cinco. ¿Qué Hernán Piquín también le puso un cinco? Pero empezaste fuerte".

"¿Viniste así porque estás muy hormonada? A mí me dio pánico", remató la angelita, sorprendiendo a Pampita y a todos los presentes. "Todavía estoy bien. Por eso digo que van a salir muchos ceros, unos. En este ritmo un seis o siete es excelente", opinó la modelo entre risas. Para cerrar el divertido intercambio, Latorre agregó: "Antes de parir venía más amorosa. Pero amo la maldad de Carolina"