Elons Musk denunció un ataque cibernético a X: "Un país está detrás de esto".

Elon Musk explicó que la reciente interrupción global de X (anteriormente Twitter) fue el resultado de un "ciberataque masivo". En su cuenta oficial, Musk afirmó: “Nos atacan todos los días, pero este fue particularmente grande. Un grupo coordinado de personas y/o un país están detrás de esto". Durante el incidente, la plataforma experimentó serias dificultades, con servicios que fallaban intermitentemente.

Usuarios de todo el mundo informaron problemas al intentar acceder a sus cuentas, publicar o visualizar contenido. Según los datos de Downdetector, en Estados Unidos se superaron los 40.000 reportes, mientras que en el Reino Unido se alcanzaron más de 10.800 quejas.

No obstante, el impacto de la caída no fue únicamente técnico. Mientras millones de personas intentaban, en vano, refrescar la página, las críticas y burlas hacia Musk se multiplicaron en otras plataformas sociales. Pese a que recuperar el dominio de la red, deste el ataque cibernético no volvió a funcionar en óptimas condiciones y aún se informan fallas en diferentes partes del mundo. Pese a que Elon Musk puso un comuicado explica ndo lo ocurrido, se espera que se explaye en las próximas horas si el sitio no se recompone.

Quién fue el responsable del ciberataque a X

El grupo de hackers conocido como Dark Storm Team reivindicó este mismo lunes la autoría del ciberataque masivo contra X y revolucionó la web. La plataforma fue interrumpida en tres ocasiones a lo largo del día debido a un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS). A través de un mensaje en Telegram, los atacantes confirmaron la realización exitosa del ataque y advirtieron sobre futuras acciones que afectarán a la plataforma y los usuarios.

Este colectivo ciberactivista, de ideología pro-palestina, ganó notoriedad por sus ofensivas contra infraestructuras digitales en países occidentales. Según la firma de ciberseguridad Check Point Research (CPR), el grupo regresó tras un período de inactividad y, recientemente, atacó diversos objetivos, como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el puerto de Haifa en Israel y el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. Su estrategia consiste en sobrecargar los servidores con tráfico masivo, dejándolos fuera de servicio para los usuarios legítimos.

El descargo de Elon Musk sobre el ciberataque a X.

Además, CPR alertó sobre el creciente número de ciberataques en EE.UU., donde las organizaciones enfrentaron un promedio de 1.323 ataques semanales en el mes de febrero. Dentro de este panorama, el sector de medios y entretenimiento, al que pertenece X, es uno de los más vulnerables. Musk, en su cuenta de Twitter, admitió que la plataforma había sido víctima de un “ciberataque masivo” y sugirió que el responsable podría ser un "grupo grande y coordinado o un país".

La elección de X como blanco no parece ser casual. La red social sigue siendo un espacio central en el debate público en Estados Unidos, y Musk se convirtió en una figura controvertida. Desde el inicio de este año, el millonario enfrentó protestas por su apoyo a sectores ultraderechistas y por los vínculos de sus empresas con el gobierno de Donald Trump.