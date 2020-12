Una pelea entre Apple y Facebook amenaza a WhatsApp

Parece que las cosas entre Apple y Facebook no están del todo bien: hace unos días los dos grandes de la industria tecnológica demostraron su malestar, y el conflicto amenaza con escalar y afectar una de las aplicaciones más usadas en el mundo como lo es WhatsApp.

La guerra comenzó a finales de noviembre, cuando la compañía de la manzanita disparó contra la empresa de Mark Zuckerberg y la acusó de hacer un “seguimiento invasivo” y de estar atrasada con el lanzamiento de las funciones de privacidad prometidas para iOS, el sistema operativo del iPhone.

El problema no terminó ahí, porque Facebook dio a conocer públicamente que no está conforme con los requisitos que Apple exige para WhatsApp, y aseguró que “aplica un doble estándar” porque ciertas condiciones que pide para servicios de terceros no son respetadas en sus propios productos, citando como ejemplo la app iMessage.

Este cruce generó incertidumbre en los usuarios de Apple, ya que muchos comenzaron a temer que las aplicaciones de Facebook dejen de estar disponibles en la App Store, como ocurrió recientemente con Epic Games y el exitoso videojuego Fortnite: Battle Royale.

Las consecuencias del conflicto Facebook-Apple

El hecho que parece haber generado el conflicto fueron las exigencias respecto al manejo de los datos que hacen las aplicaciones disponibles en la App Store. En ese sentido, y tal como dieron a conocer durante el evento WWDC 2020, Apple lanzará en enero 2021 las etiquetas de privacidad, que serán obligatorias.

Esto dejará fuera del catálogo a las apps que no las cumplan. Tal y como comentó el sitio especializado The Verge, este hecho puede ser comparado con la información disponible en las etiquetas nutricionales que se colocan en los alimentos.

Este hecho permite dar indicadores que reflejan cómo se gestionan los datos de los usuarios en las distintas herramientas, con la intención de brindar esa información en forma más transparente. Lo que denuncian desde Facebook es que esas etiquetas serán exigidas para apps de terceros, como WhatsApp, pero no se verán en iMessage, el mensajero de Apple, que no debe ser descargado desde la tienda sino que se incluye por defecto en los iPhone.

“Creemos que las etiquetas deben ser consistentes en aplicaciones propias y de terceros, así como reflejar las fuertes medidas que las aplicaciones pueden tomar para proteger la información privada de las personas”, explicaron desde WhatsApp en un comunicado publicado en el sitio Axios. Asimismo, desde Facebook aseguraron que ofrecer a los usuarios información de privacidad fácil de leer es “un buen comienzo” pero que “es importante que los usuarios puedan comparar estas etiquetas con aplicaciones que vienen preinstaladas, como iMessage”.