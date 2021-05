Por qué el Gobierno argentino le pidió a Whatsapp que suspenda la actualización de su política de privacidad

El futuro todavía es incierto en este sentido.

Hace muy pocos días, Whatsapp decidió actualizar su política de privacidad de cara a mayo de este 2021, pero el Gobierno Nacional le pidió a la filial de Facebook en Argentina que suspenda inmediatamente dicha actualización por seis meses o hasta que se finalice una investigación que lleva a cabo la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español. ¿Por qué? Porque podría haber una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia.

Este lunes 17, mediante la Resolución 429/2021 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría indicó que el sábado Whatsapp -perteneciente a Facebook- actualizó su servicio, lo que "implica la posibilidad de que las empresas hagan uso de Facebook como proveedor de tecnología para administrar respuestas en su nombre, en el marco de las interacciones o mensajes que mantengan con usuarios de WhatsApp, lo cual supone la posibilidad de FACEBOOK INC. de procesar esa información".

Entonces, empezaron las averiguaciones para corroborar si estas modificaciones se adecuaban a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Según aseguraron, fue "para evitar los potenciales problemas de competencia detectados", por lo que solicitaron "que la operatividad de la actualización de las condiciones de servicio y política de privacidad antes mencionada se suspenda en la Argentina por el término de CIENTO OCHENTA (180) días o hasta la finalización de la presente investigación, lo que suceda primero".

Whatsapp: qué cambia en la política de privacidad con la actualización en mayo de 2021

Las empresas que utilizan WhatsApp Business, el método para comunicarse con sus clientes más fácilmente, podrán usar ahora los servicios de alojamiento de Facebook (como proveedor de tecnología), los cuales brindan una “estructura más segura” para administrar chats. Al comunicarte con firmas que utilicen este servicio, aparecerá una etiqueta que identificará el caso y los usuarios podrán elegir si quieren bloquear o eliminar ese contacto. La novedad principal es que las compañías que usufructúen el alojamiento de Facebook podrán usar las conversaciones que reciben para sus propios propósitos de marketing. “Ya sea que te comuniques con una empresa por teléfono, correo electrónico o WhatsApp, esta empresa puede ver la información que le estás compartiendo y utilizarla para sus propios fines de marketing, los cuales podrían incluir el uso de publicidad en Facebook”. Se mantendrá igual la seguridad que ofrece el cifrado de extremo a extremo sobre el contenido de los chats: “Ni WhatsApp ni Facebook pueden ver el contenido que compartes con familiares y amigos, incluidos tus mensajes y llamadas personales, los archivos ni las ubicaciones que envías”.

Qué pasa si no aceptás la actualización

Por ahora, Whatsapp informó que no habrá limitaciones o eliminaciones de cuentas de usuarios que no elijan “aceptar”. “Luego de haberles brindado más tiempo a todos para revisar esta información, seguimos recordándoles a aquellas personas que todavía no tuvieron la oportunidad de hacerlo que la revisen y acepten los cambios". Igualmente, comunicó que "después de varias semanas, el recordatorio pasará a ser persistente”.

Entonces, ¿qué es "persistente" y que consecuencias generará para los usuarios? Según Whatsapp, las personas tendrán “acceso limitado a las funciones hasta que acepten las actualizaciones”, y aclaró que “esto no les sucederá a todos al mismo tiempo”.

El acceso limitado implica que no podrán “acceder a su lista de chats, pero sí responder llamadas y videollamadas”. Si tienen activadas las notificaciones, podrán tocarlas para leer o contestar los mensajes, así como para devolver las llamadas o videollamadas perdidas.

Luego de unas semanas de funcionalidad limitada, quienes hayan recibido el recordatorio persistente “no podrán recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a sus teléfonos”.