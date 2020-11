Florencia Peña cruzó a Viviana Canosa por su campaña antivacuna

Viviana Canosa dio una vez más una muestra de su insólita campaña contra la prevención de coronavirus y anunció que no se vacunará. Horas más tarde, Florencia Peña salió al cruce con una picante chicana y un poco de humor.

El cruce se dio luego de que el lunes, el Gobierno anunciara la compra de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia, que llegarán entre diciembre y enero. La medida despertó una fuerte campaña de la oposición en rechazo, aunque los argumentos brillaron por su ausencia y hasta se lanzaron teorías irreales, como la posibilidad de que sea un mecanismo de control.

En ese contexto, Canosa, que ya protagonizó diversos momentos polémicos en relación al COVID-19, se sumó a una campaña troll desplegada en Twitter para rechazar la vacunación. "#YoNoMeVacuno ¿Y vos?", escribió desde su perfil. La publicación recibió una catarata de comentarios y un fuerte repudio ya que muchos le recordaron el haber promocionado el consumo de dióxido de cloro en su programa de El Nueve, un compuesto que poco tiempo después causó la muerte de un hombre en Jujuy y de un niño de cinco años en Neuquén.

Tiempo más tarde, cuando la campaña contra la vacunación aún seguía dando vueltas por las redes sociales, Florencia Peña decidió contestar, aunque sin nombrar a la conductora ultramacrista. "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump". Y broméo: "Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno", chicaneó con picardía la nueva presentadora de Telefe.

Este no es el primer cruce que Peña tiene con Canosa. Tiempo atrás, apuntó contra la periodista por difundir una fake news sobre el cumplimiento de la cuarentena en la Casa Rosada. Si bien prefirió no cruzar palabras con la ex Intrusos, Flor retuiteó un mensaje de uno de sus seguidores que destrozaba a la conductora de El Nueve. "Desde la implementación del barbijo, este es el uniforme de nuestros Granaderos. La foto que publicaste es del 2013, Viviana. Dejá de desinformar, a pesar de que ese sea tu objetivo", resaltó ese usuario.

Florencia Peña estrena programa en Telefe

Desde el lunes 9 de noviembre, Florencia Peña estará al frente del magazine Flor de Equipo por la pantalla de Telefe. El ciclo irá a partir de las 11.30.

El panel de su programa estará compuesto por Marcelo Polino, que desempeñará el rol de "embajador" de MasterChef Celebrity; Campi y Jorgelina Aruzzi, que le aportarán la cuota de humor con sus personajes; Nacy Pazos, que llevará la información política; Paulo Kablan, con los temas judiciales y policiales; Noelia Antonelli, con actualidad y la chef Karina Gao, con recetas de cocina.