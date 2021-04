Viviana Canosa apuntó contra Mariano Chihade y amenazó con contar sus negocios durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Viviana Canosa se cansó y apuntó directamente contra Mariano Chihade, el productor y fundador de la productora de contenidos Mandarina y también actual esposo de Mariana Fabbiani. La conductora de A24 denunció públicamente que padece una “campaña de desprestigios” por parte de varios programas que produce Chihade.

Como consecuencia, amenazó al productor y dijo que contaría todos sus negocios con el Gobierno de Mauricio Macri. Además, Canosa se encargó de criticar a Fabbiani y a sus programas en El Trece.

Cómo empezó todo

La acusación de Canosa fue luego de las críticas que recibió por parte de Ángel de Brito, luego de decir que estaban tergiversando los resultados de los test PCR. En Los Ángeles de la Mañana, De Brito y las angelitas se mostraron indignados por los dichos de la conductora y afirmaron que "no se puede debatir con gente que no es científica".

"Lo que dijo es mentira. Que vaya a un hospital. Salir a decir esta gansada no le juega a favor a ella. Genera pánico en la gente", sostuvo De Brito. Lo cierto es que desde hace tiempo De Brito y Canosa mantienen un vínculo tenso, a pesar de haber sido compañeros ya hace tiempo en Los Profesionales de Siempre.

Incluso De Brito reveló que Canosa decidió bloquearlo de Twitter después de criticar sus afirmaciones negacionistas sobre el coronavirus. "Alguien que le avise a Viviana que me bloqueó de Twitter pero no me bloqueó de Instagram. Igual, no la seguía en ninguno de los dos lados. Amiga, date cuenta".

El descargo de Viviana Canosa

“Hoy me comuniqué con Mariano Chihade por algo que no le había gustado por mi tono subido. Le dije: ‘Imaginate cómo estoy yo que tengo que aguantar que en tus programas hablen de mí gente sin vida propia para denigrarme”, comenzó diciendo Viviana Canosa en su programa en A24, Viviana con vos.

En ese momento, Canosa amenazó al productor de contenidos de manera contundente: “Un tipo que hizo negocios con el Gobierno de Macri se encarga de hablar de mí. Si querés, yo cuento todos tus negocios y los muestro al aire”.

“Seguí hablando de mí con mentiras en tus programas y yo hablo sobre vos con verdades. Me cansé de esta campaña de desprestigio”, siguió diciendo la conductora A24.

Y no quedó ahí: Canosa también se encargó de criticar el nuevo programa de Mariana Fabbiani, Lo de Mariana. “Yo no voy a arrancar un programa de cocina con Pablo Echarri a revolver spaghettis para estar tranquila o para arrancar el año equilibrando; voy a seguir haciendo política. Hay una falta de respeto al que piensa distinto, al que informa diferente. Basta Chihade, dejá de molestarme”, lanzó Canosa, apuntando directamente contra la forma de llevar a cabo el ciclo de El Trece.

"Vos tenés una mujer y cuando te la tocan saltas como loco", afirmó Canosa sobre Mariano Chihade.

Según Canosa, hay una "campaña en su contra" y aseguró que "las mentiras no van más" porque "tiene un límite". Sin filtro, siguió disparando contra Chihade. "¿Para qué llevás a Echarri a tu primer programa? ¿Con quién querés quedar bien? ¿Con el gobierno de turno? ¿Le tenés miedo a Alberto Fernández? ¿Por qué te escondés detrás de tus programas en El Trece?".