Viral: rosarinos se cruzaron con "Bono", se sacaron un foto y causaron furor en las redes

Un familia rosarina viajó a Londres y sorprendieron a sus amigos al compartir una foto con una estrella de rock. El encuentro llegó a Twitter, se volvió viral y desató una ola de memes.

Una familia argentina viajó a Londres y en medio de una caminata por el centro de la capital de Inglaterra se toparon con una de las máximas figuras de la música: Paul David Hewson, más conocido como Bono, el cantante de U2. Emocionados con el encuentro, le pidieron una foto y grabaron un video. Pero la historia no terminó ahí, pues la postal llegó a Twitter, se volvió viral y desató todo tipo de reacciones.

“Cuando tus amigos se van de viaje y se encuentran con Bono pasan estas cosas. Gracias Mariana”, escribió la usuaria Beatriz Suárez. La publicación cuenta con un clip en el que se puede ver a una familia rosarina, integrada por los padres y sus dos hijos, que posan sonrientes frente a cámara. En primer plano aparece Bono, encargado de retratar el momento, ocurrido en los alrededores del reconocido mercado Camden Town.

Lo curioso es que al final del video que grabaron cuando intentaron tomarse una selfie apareció otro de los integrantes de la banda irlandesa: Dave Howell Evans, The Edge, el guitarrista del grupo. En el clip se puede ver que todos se preparan para inmortalizar el especial momento cuando, de repente, el cantante los sorprende al entonar Don’t Cry for Me Argentina, canción popularizada internacionalmente por el musical Evita, sobre la vida Eva Duarte de Perón..

Tal como se muestra en el video, se trató de un momento espontáneo. “En una esquina pintoresca paramos para sacarnos la foto los cuatro juntos y le pedimos a una chica que pasaba por ahí caminando si podía tomarnos la foto. Desde atrás de la chica, se aparecen Bono y The Edge, de U2, y Bono le dice a ella que se pose también con nosotros, que él sacaba la foto. Y ella le dijo: ‘No estoy con ellos", relató Mariana, en diálogo con El Litoral. A continuación, Bono contestó: “Bueno, nos ponemos nosotros y sacanos vos con ellos”.

En la misma línea, señaló que luego de aquel momento muchas personas se acercaron hacia los músicos para tomarse fotos. “Ellos dos re buena onda, súper normales, iban caminando por la calle, la gente los paraba, se sacaban fotos y videos y seguían su camino. Dos tipos comunes recorriendo el mercado como todos. Unos genios totales”, aseguró.

Subieron a Twitter su encuentro con Bono y explotaron los memes

El posteo fue furor en Twitter y generó un intenso debate entre los usuarios. Por un lado quedaron las personas que se asombraron con el encuentro y la buena onda de los músicos, mientras que del otro -el mayoritario- se ubicaron aquellos que pusieron en duda que se tratara del verdadero Bono.

Estos últimos sostuvieron que las dos personas con las que se fotografiaron eran imitadores de los músicos de U2 que trabajan en esa zona de Londres porque es muy frecuentada por turistas. "Digale a sus amigos que vayan al oculista.

Y que tenemos un puente que venderles", escribió una cuenta fan de la banda, Mientras que los usuarios más creativos optaron por compartir divertidos memes.