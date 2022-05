Bono y The Edge dieron un show sorpresa en una estación de subte de Kiev

Los músicos se presentaron en la estación de subte de Khreschaty como muestra de "solidaridad con el pueblo ucraniano" ante un acotado grupo de personas, entre las que había soldados ucranianos.

En medio de la guerra en Ucrania, los líderes del grupo irlandés U2, el cantante Bono y el guitarrista The Edge, dieron el domingo un show sorpresa en la estación de subte de Khreschaty, en Kiev, invitados por el presidente Volodimir Zelenski. "El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, está luchando para todos los que amamos la libertad", resaltó el reconocido cantante, quien invitó además a su improvisado escenario a un soldado. "Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz", agregó.

"Angel of Harlem", "With or Without You", "Sunday Bloody Sunday" y "Desire" son algunas de las canciones que ambos artistas interpretaron ante un grupo de fans, según se puede ver en varios videos que circulan en redes sociales. Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes, según consignan diversos diarios europeos, fue cuando Bono invitó a un soldado ucraniano a cantar junto a él "Stand By Me", el clásico de Ben E. King.



El domingo, la cuenta oficial de U2 en Twitter había adelantado la propuesta de Zelenski de realizar el pequeño espectáculo en solidaridad con el pueblo ucraniano. La sorpresiva aparición del cantante de Dublín, conocido por su postura a favor de distintas causas sociales, se realizó minutos después de que las sirenas de los ataques aéreos resonaran en la capital ucraniana.

Con información de Télam