Una cita romántica se vio interrumpida por una rata.

Un momento de ternura vivido en una mesa de un restaurante conocido de Roma se convirtió en un meme viral en internet por una rata que interrumpió una cita romántica. El video de esa situación cosechó más de 19 millones de reproducciones en las redes sociales, por cuánto sorprendió a la gente.

El video del incidente rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generando una avalancha de memes y comentarios de usuarios que compartieron experiencias parecidas. La causa de la reacción se hizo evidente cuando apareció una rata y se entendió que el pánico de la joven fue ocasionado por una rata.

El concepto romántico de la noche se borró por completo en ese momento y toda la atención se la llevó el roedor que apareció de imprevisto, generando una mala imagen del bar romano. La abrumadora cantidad de comentarios y likes que tuvo el posteo, dada la incredulidad de la gente ante lo que vivió esa pareja, hizo que llegue a todos los rincones del mundo. Muchos de los usuarios de las redes sociales contaron sus propias anécdotas de ese estilo y así quedó en evidencia que ese tipo de situaciones son muchos más comunes de lo que comúnmente se piensa.

Un perro se volvió viral en las redes sociales

Un perro callejero se volvió viral en las redes sociales por un gesto “humano” que enterneció a miles de usuarios y demostró su capacidad para comprender ciertos códigos de convivencia. El hecho ocurrió en Colombia, en el Instituto de Educación Técnica Diversificada Monterrey, donde el pequeño can actúa como una suerte de guardián del campus.

Cada día, el animal se acerca al local gastronómico del establecimiento para pedir galletitas, pero lo hace de una manera muy particular: lleva en su boca una hoja, que utiliza como si fuera dinero. Al observar que las personas entregan billetes en la caja a cambio de comida, el perro, en su lógica, entendió que una hoja podía cumplir la misma función, protagonizando una escena tan ingeniosa como conmovedora.