Una famosa influencer siguió a su marido hasta un telo y pasó lo peor

Una reconocida estrella de las redes sociales se volvió viral luego de contar la sorprendente historia de cómo finalizó su matrimonio de 9 años.

La reconocida influencer y TikToker, Marisela Ruíz Sinaloa, se volvió viral en las redes sociales luego de grabar un video en donde contó cómo descubrió la infidelidad de su marido. La famosa mexicana grabó un clip anecdótico en donde contó con lujo de detalles cómo fue el día en que sospechó que su marido le era infiel y terminó por descubrir algo inesperado.

La situación se dio hace un tiempo atrás y fue la que marcó el punto final de un matrimonio de 9 años. Al parecer, Marisela empezó a sospechar de la fidelidad de su marido debido a ciertas actitudes que tenía, hasta que un día decidió tomar cartas en el asunto y hacerse cargo. Por este motivo, decidió seguirlo y observarlo muy de cerca.

El esposo de Marisela Ruíz Sinaloa le había dicho que iba a hacer horas extra en el trabajo ese día, pero ella no le creyó y decidió ir con la camioneta hasta su lugar de trabajo. Desde allí, se percató de que sus sospechas eran verdaderas y siguió a su esposo hasta su nuevo destino.

Para su sorpresa, llegó hasta un albergue transitorio en donde su esposo esposo entró para encontrarse con su amante. Enojada por la situación, se bajó del auto y decidió ingresar a la habitación para terminar de confirmar sus sospechas, pero allí se encontró con un escenario inesperado. Resulta que su marido efectivamente la engañaba, pero con otro hombre.

Una vez que se encontró con esta situación, Marisela decidió divorciarse pero luego aseguró que "nunca lo había imaginado" porque "no había ningún indicio de su parte" de que fuera homosexual. "Luego de descubrir la infidelidad de mi esposo, comencé entrar en una etapa de ansiedad y escuchaba una voz que me decía: ‘hazte daño’, y yo intenté quitarme la vida. Tuve que ir al psiquiatra porque pensé que nunca iba a superar que mi pareja me hubiera sido infiel", reveló la influencer.

Por último alentó a que todas las mujeres que atravesaran una situación similar, se animen a salir adelante y aprendan cuál es su valor. "Lo mejor es pedir ayuda, consejos, hablar y hacer cosas para despejar la mente entre tanta decepción", sentenció Marisela en sus redes sociales.

Pidió comida "sin condimentos" y recibió un inesperado mensaje que se volvió viral

Las aplicaciones para pedir comida a domicilio suelen facilitarle la vida a muchas personas, pero hay otras ocasiones en las que una condición especial a la hora de encargar un platillo pueden terminar en una insólita historia. Esto fue lo que le sucedió a un cliente de la ciudad de La Plata, quien recibió su pedido con un insólito mensaje en el ticket, decidió compartirlo con los medios locales y en sus redes sociales, y se volvió viral.

Según averiguó Crónica, la historia tiene como protagonista a un cliente llamado Agu, quien encargó cinco hamburguesas en un local de su ciudad a través de una de estas famosas aplicaciones. Pero cuando recibió su pedido y chequeó el ticket para cerciorarse de que todo estuviera en orden, encontró un insólito mensaje escrito o por un empleado del restaurante o por el mismo cadete que le entregó su comida.

El cliente había encargado que, una de las papas fritas de acompañamiento, fueran entregadas "sin condimentos". Al parecer, esta solicitud molestó al empleado del negocio quien escribió un llamativo mensaje que, inesperadamente, quedó impreso en el ticket.

En la imagen que se viralizó, luego de que Agu la acercara a los medios locales en forma de anécdota, se puede leer la indignación por el pedido. "Las dos papas sin condimento, por favor (No sé. Me pidieron así. Este país se va a la mierda)", reza el recibo que llegó a manos del cliente y que le generó mucha risa.