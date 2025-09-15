Se tiró de un edificio, cayó sobre una vecina y terminó preso

Un hombre intentó suicidarse tirándose de un cuarto piso pero cayó sobre una vecina y la mató.

Un accidente fatal conmovió a Milán y paralizó al mundo. Un hombre de 70 años intentó suicidarse saltando desde el balcón de su casa, ubicada en un cuarto piso, pero cayó sobre una mujer de 83 años y la mató en el acto.

El domingo por la noche, en Milán, un hombre intentó suicidarse saltando desde el balcón de su casa, en un cuarto piso, pero cayó sobre Francesca Manno (83), quien estaba en el patio interior del edificio donde ambos vivían, en via Fratelli di Dio, en el barrio de Baggio.

Aunque los servicios de emergencia intentaron reanimar a la mujer, los intentos fueron inútiles y la anciana falleció. Se cree que el hombre sobrevivió porque el impacto con la mujer amortiguó su caída. En un principio, la Policía sospechó de un doble suicidio en el que un matrimonio había decidido saltar juntos de un balcón, pero la hipótesis fue rápidamente descartada cuando se procedió a hacer la reconstrucción de la historia.

Qué pasó con el hombre que intentó suicidarse

El hombre fue trasladado a un hospital y tras su ingreso no se constató peligro de muerte. Asimismo, carga con la acusación de homicidio involuntario de Francesca Manno, la mujer que encontró su destino final de forma abrupta e inesperada.



*Quien necesite ayuda o para alguien de su entorno cercano puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.