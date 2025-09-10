Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 3 señales para identificar una posible depresión y salvar vidas

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 3 señales para identificar una depresión

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Se trata de una fecha clave para visibilizar esta problemática y difundir las señales de alarma que, detectadas a tiempo, pueden salvar vidas.

Impulsado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2003, el objetivo de este día es generar conciencia y promover estrategias de acompañamiento y contención.

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 3 señales para identificar una posible depresión

De acuerdo a la OMS, cada año más de 700.000 personas pierden la vida por suicidio en el mundo, lo que lo convierte en una de las principales problemáticas de salud pública a nivel global.

“Cada vez más personas comienzan a comprender que la salud emocional merece la misma atención que la salud física. Así como los chequeos médicos periódicos permiten prevenir enfermedades como la hipertensión, la diabetes o los problemas cardíacos, es esencial implementar también herramientas que ayuden a identificar síntomas de depresión, ansiedad o estrés crónico", considera la psicóloga Daniela Torres del CMC Salta de Boreal Salud (MP 1404).

Y remarca: "Prestar atención al bienestar psicológico no solo es un acto de autocuidado, sino también una forma de fortalecer la salud integral". En este contexto, los especialistas comparten 3 señales para reconocer si alguien está atravesando una depresión y con posible riesgo de suicidio:

Cambios drásticos en el estado de ánimo : pasar de la tristeza profunda a una aparente calma repentina, o mostrar irritabilidad constante, puede ser un signo de alerta.

: pasar de la tristeza profunda a una aparente calma repentina, o mostrar irritabilidad constante, puede ser un signo de alerta. Aislamiento social: alejarse de familiares, amigos o actividades que antes disfrutaba es una de las señales más comunes de que la persona atraviesa un malestar emocional serio.

alejarse de familiares, amigos o actividades que antes disfrutaba es una de las señales más comunes de que la persona atraviesa un malestar emocional serio. Cambios en hábitos de sueño y alimentación: dormir demasiado o muy poco, perder el apetito o comer en exceso reflejan un desbalance emocional que no debe ignorarse.

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 3 señales de alerta

“Reconocer estas y otras señales a tiempo es fundamental para salvar vidas, ya que permiten brindar apoyo inmediato a quienes atraviesan un momento crítico. Muchas veces, las personas que sufren en silencio no piden ayuda de manera directa, por lo que estar atentos a estos signos se convierte en una herramienta clave para la prevención", remarcaron desde Boreal Salud.

Y recomendaron al identificarlos actuar con empatía, ofreciendo escucha y acompañamiento, ya que puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la posibilidad de iniciar un proceso de recuperación.

Derribar mitos sobre las personas con tendencias suicidas

Los expertos señalan que las conductas suicidas abarcan un amplio espectro: desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto. Aunque no pueden verse, ni asociarse de manera líneal o consecutiva, es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta.

En ese sentido, desde los especialistas consideran clave derribar ciertos mitos, de décadas atrás, como el típico dicho de “Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo” o “Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo”. Los allegados, familiares y especialistas siempre pueden implicarse activamente en el acompañamiento del sufrimiento y la prevención de comportamientos de riesgo en el futuro.

"La salud mental es el corazón invisible del bienestar. Prevenir implica educar, acompañar y normalizar los cuidados emocionales como parte de la rutina médica. La creación de una cultura que valore la salud mental con la misma importancia que la salud física no solo ayuda a reducir el riesgo de suicidio, sino que construye comunidades más resilientes, empáticas y saludables", concluyen desde Boreal Salud.