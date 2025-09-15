Thiago Medina sufrió un fuerte accidente de moto en Moreno.

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, sufrió un gravísimo accidente de tránsito el viernes por la noche en la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. En las últimas horas se difundió un video de una cámara de seguridad que muestra la violenta colisión entre la motocicleta que conducía el joven de 21 años y un automóvil.

El registro revela la brusquedad del impacto y la inmediata asistencia de vecinos y automovilistas que se acercaron para ayudarlo antes de que fuera trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Medina llevaba casco al momento del choque, un detalle que según sus allegados resultó clave para salvarle la vida.

Tras una compleja cirugía, el parte médico confirmó que al ex Gran Hermano le extirparon el bazo, sufrió fracturas de varias costillas y presentó lesiones en pulmones, riñones y el hígado. Su estado continúa siendo crítico: permanece sedado, bajo asistencia respiratoria mecánica y en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

El último informe médico indica que Thiago continúa bajo estricto control en terapia intensiva y con seguimiento del servicio de cirugía torácica. “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”, detalla el comunicado oficial.

Además, se adelantó que durante el día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para monitorear el estado de las fracturas costales y definir los próximos pasos del tratamiento. Se espera que en las próximas horas los médicos brinden un nuevo parte médico sobre la evolución del joven de 21 años en su tercer día de internación.