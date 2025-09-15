Se conoció un nuevo video del accidente de Thiago Medina.

Durante la tarde del lunes 15 de septiembre se conoció un nuevo video previo al accidente que sufrió Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. El mismo fue publicado en El Noticiero de la Gente, donde Paulo Kablan dio detalles de la situación que está atravesando el joven de 22 años.

En el video, que está compuesto de dos cámaras en diferentes ángulos, se puede observar cómo Thiago Medina circulaba por la Ruta 7 a la altura de Francisco Álvarez. De acuerdo a las imágenes, empezó a ponerse en duda si efectivamente el exparticipante de Gran Hermano iba a una alta velocidad.

Por lo pronto, Thiago Medina sigue internado, en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Su familia, incluida su expareja Daniela Celis, piden constantemente a sus seguidores de redes sociales que realicen cadenas de oración. El último parte médico oficial manifestó una disminución de los medicamentos suministrados.