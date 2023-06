Prueba de manejo insólita: chocó, volcó y tuvieron que llamar urgente a los bomberos

La fallida prueba de manejo tuvo lugar en la Centro de Licencias de Conducir de Lanús. El insólito vuelco que se volvió viral en las redes sociales.

En el Centro de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Lanús ocurrió una situación insólita que casi termina en una tragedia. El video que se volvió viral en las redes sociales, muestra a una mujer de 63 años que realizó una maniobra peligrosa, impactó contra un cantero y volcó, por lo que tuvieron que llamar a una dotación de bomberos voluntarios.

El accidente en plena prueba de manejo en Lanús fue protagonizado por una mujer de 63 años que perdió el control del vehículo de manera inesperada. En el inicio del video, se puede observar a la conductora manejando con ciertos inconvenientes, ya que frenaba y aceleraba constantemente.

Cuando perdió el control del auto, se subió al boulevard, aceleró a fondo y chocó contra un cantero. El impacto desembocó en el vuelco y la posterior alerta de la gente que custodiaba el Centro de Licencias de Conducir de Lanús, quienes tuvieron que llamar a los bomberos de manera urgente ya que comenzó a salir humo porque la mujer continuó acelerando.

Afortunadamente tuvo lesiones leves, aunque fue trasladada de igual manera al Hospital Vecinal de Lanús por el SAME para ser observada por los médicos. Lógicamente reprobó el exámen y podrá volver a intentar aprobarlo en unos cuantos meses de acuerdo a la información brindada por Diego Gabriele, el periodista que trabaja en C5N.

Rosario Ayerdi relató un insólito accidente doméstico que vivió: "Se pegan los dientes"

Rosario Ayerdi protagonizó una situación inédita que relató a través de su cuenta oficial de Twitter. La periodista que trabaja en C5N se volvió viral en las redes sociales y generó decenas de reacciones en sus seguidores tras sufrir un desopilante accidente doméstico por un error en una compra.

La secuencia que vivió Ayerdi tiene un toque de humor, pero comenzó como una situación desesperante. "Lo agarras de la góndola, lo compras, lo sacas de la caja de cartón, lo pones en el cepillo de dientes y… sentís que se te pegan los dientes", indicó la periodista.

Es que se equivocó y en vez de comprar pasta dental para cepillarse los dientes, se llevó crema adhesiva para prótesis dental. "Ahí te das cuenta que no es dentífrico y que tenes la dentadura llena de pasta adhesiva. No, no sabía que Corega no tenía dentífricos", dijo en un posteo que se llenó de comentarios.

En el mismo, publicó una imagen del producto donde dice con letra grande que se trataba de una pasta adhesiva con "fijación fuerte todo el día". Afortunadamente no tuvo ningún inconveniente que pase a mayores y sus seguidores no pudieron ocultar la risa. "No me estoy riendo de vos, me estoy riendo con vos ¿ok?"; "Ay me muero"; "Te entiendo perfectamente. Me pasó una vez", fueron algunos de los comentarios expresados.