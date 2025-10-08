"No critiques a Lanús": es extranjero, mostró las calles de Nueva York y defendió al conurbano.

Un reconocido tiktoker defendió al conurbano bonaerense y no tardó en volverse viral. El joven, llamado Gonzalo Sans comparó el estado de las calles de Nueva York con los prejuicios que se tiene con esa zona del conurbano bonaerense y sorprendió a muchos de sus seguidores.

"Es repugnante lo sucias que están las calles de Latinoamérica. Mirad las aceras como están... acá circulan los coches. Menudo país tercermundista", empezó por decir el influencer español en un video donde se ven las veredas rotas, las sendas peatonales despintadas y la infraestructura bastante venida abajo. Sin embargo, luego remató: "Ah no, que estoy en Manhattan, en la zona más rica de Nueva York. Pero es que criticamos muchos y no nos damos cuenta que todos los países tienen esta decadencia. Si lo ves en Manhattan, no critiques a Lanús".

Este breve video, al que acompañó con la descripción "make Lanús great again" ayudó a enfrentar los prejuicios que se tiene sobre Latinoamérica y, en particular, sobre esa zona del conurbano. Este joven es español y recorre todo el mundo haciendo videos, pero tiene un cariño especial por Latinoamérica. Por este motivo, se vio en la necesidad de "defender" para demostrar que no todo es lo que parece.

Qué dijeron los comentarios de la publicación

"Hace años que Estados Unidos no es primer mundo, Japón, China y Corea le ganaron hace rato en cuanto a infraestructura", "Soy de Lanús , y cuando estuve en Harlem , me pareció re parecido a Lanús", "Es que Estados Unidos también es tercer mundista pero disfrazado", "Entré enojada y salí contenta", "Aguante Lanús", fueron algunos de los comentarios de argentinos que llegaron a la publicación en forma de agradecimiento.