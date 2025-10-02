Disney no da marcha atrás con un anuncio histórico: "El 8 de octubre"

Disney no da marcha atrás con un anuncio histórico: "El 6 de octubre"

Disney+ hizo un anuncio que marca un antes y un después en su historia y que cambia la relación institucional de la plataforma. La noticia tiene que ver con la eliminación definitiva de Star, otrora plataforma de streaming que hace ya un año había fusionado sus contenidos con Disney.

A partir del 8 de octubre, el apartado de Star ya no figurará en la plataforma de Disney+ en Latinoamérica. Su posición -en lo que implica un rebranding- la tomará Hulu. Esto obligará a un cambio en la identidad de los contenidos de la plataforma de streaming. La reconocida plataforma cuenta actualmente con tres planes adaptados a las preferencias de cada usuario: Disney+ Premium, Disney+ Estándar y Disney+ Estándar con anuncios. Este último, por el momento, estará disponible solo en Argentina.

Octubre 2025 será un mes dinámico para Disney+: habrá animaciones de gran peso, nuevas temporadas de series y elementos temáticos para Halloween. Para suscriptores ávidos de contenido, será una oportunidad para renovar expectativas y darle espacio a nuevas historias y formatos dentro de la plataforma.

Qué pasa si ya tenía contratado Star o Disney+

Los usuarios actuales de Disney+ podrán seguir disfrutando de todas las funcionalidades existentes, como la descarga de contenidos y la reproducción en varios dispositivos simultáneamente. Sin embargo, la fusión traerá consigo un aumento en los precios y una nueva estructura de planes de suscripción.