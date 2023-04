Misterio resuelto: por qué Lofi Girl desapareció de YouTube

Qué pasó con Lofi Girl, la animación japonesa de la chica que invita a millones de usuarios de YouTube a estudiar a su lado.

Lofi Girl, la protagonista del reconocido canal de YouTube que lleva su mismo nombre, desapareció de la pantalla y generó un gran misterio entre sus oyentes. Ahora, se supo por qué sucedió esto y cuál es la nueva reforma que harán los creadores.

Se trata de un dibujo animado de una chica, que aparece en su habitación, sentada en un escritorio, estudiando junto a una gran ventana y con su gato, quien le hace compañía. Este video, al igual que muchos otros que circulan en la plataforma, funciona como una transmisión en vivo, acompañada con una música de fondo de género lo-fi, pensada especialmente para relajar a los oyentes y ayudarlos a concentrarse para estudiar.

Lofi Girl es una animación de estilo japonés, muy similar a los personajes del mundo de Hayao Miyazaki, que se popularizó dentro del género de videos Study with me (Estudia conmigo). La chica aparece sentada en su escritorio durante casi todo el video, pero hace poco, comenzó a voltearse para mirar la ventana y luego desaparecer. Esto generó una fuerte curiosidad entre sus seguidores y un usuario de Twitter develó el misterio.

Por qué desapareció Lofi Girl: la teoría de un usuario de Twitter

"Todos algunas vez vimos o pusimos este canal, característico por mostrar a la nena estudiando con un gato. El estilo de onda Miyazaki y la música relajante produjeron el éxito del proyecto, que ahora registra más de 10 millones de seguidores. Pero hace algunas horas... ¡La chica desapareció! ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó?", publicó el usuario de Twitter Santiago Alonso (@santienlaradio).

Y explicó, a través de un largo hilo, que si se mira atentamente, de fondo se puede ver una ventana azul destacándose en el edificio de enfrente. "Efectivamente la ventana llamó la atención de la joven y este plano así lo indica. En poco tiempo, descubriríamos que hay detrás de la ventana azul. ¿Un monstruo? ¿Un gato gigante? ¿Un fantasma? ¿Qué amenaza se esconde detrás de esa puerta?", se preguntó.

Acto seguido, reveló su descubrimiento: "Detrás de la puerta hay un Chico Lofi (o #LofiBoy), con música synthwave. Esto es lo que la chica veía desde su lugar de estudio". Resulta que los creadores del canal crearon a un nuevo personaje, que al igual que la niña, aparece sentado en el escritorio de su habitación.

Sin embargo, la estética es diferente: es un joven gamer, su habitación tiene luces violetas y está acompañado por un perro. "Se inaugura entonces un canal de sythwave con este otro personaje vecino. ¿El inicio de un universo?", concluyó el usuario.

Qué es Study with me, el nuevo género que es furor en las redes sociales

El avance de la tecnología y las redes sociales posibilitaron que millones de diseñadores gráficos y músicos encuentren un nuevo espacio para volcar su creatividad y hacer dinero online. Así, surgió el género Study with me, una alternativa para aquellos que se sienten solos a la hora de estudiar o que necesitan escuchar música relajante para concentrarse mejor.

Además de los videos con animaciones, dentro de este mismo género existen videos de personas que se filman a sí mismas estudiando, para motivar a otros a hacer lo mismo. Estos videos no solamente se pueden encontrar en YouTube, sino también en otras plataformas de streaming, como Twitch. Incluso existen múltiples sitios webs, como Study Together y Study Stream, en los que personas de diferentes partes del mundo pueden unirse a una videollamada grupal para estudiar, con la consigna de no hacer ruido ni distraer a los demás usuarios.