La demanda millonaria de un rapero que persigue a Mi bebito fiu fiu

El autor de la parodia que se volvió viral tomó medidas drásticas por una posible denuncia que le costaría millones. Los detalles.

Mi bebito fiu fiu es una de las canciones parodia del momento que viralizó en cuestión de poco tiempo mediante las redes sociales. Sin embargo, se hizo presente una persecución por parte de un reconocido rapero que tiene en el radar una demanda millonaria por plagio.

El productor musical peruano Tito Silva llegó a ser tendencia a nivel mundial por la canción Mi bebito fiu fiu, una parodia con un trasfondo político que involucra al gobierno de su país. Pese al furor, algunos problemas legales aparecieron en el radar por una posible demanda millonaria de la productora de Eminem.

Esto se debe a que la parodia está hecha sobre la base del tema Stan, de Eminem y Dido. Por lo tanto, desde la productora musical del rapero estadounidense se contactaron para advertirle sobre los efectos colaterales que puede haber si el tema continúa en todas las plataformas digitales.

Al respecto de esta situación, Tito Silva publicó un video para explicar las medidas que tomó sobre este tema. "Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original", relató en primera instancia.

Lo cierto es que "esto no va por un tema de derechos de autor", según precisó el productor peruano, sino que generó desconcierto que el contexto implique a funcionarios del gobierno de Perú. "Ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad", agregó.

Por tal motivo, tomó la decisión de eliminar la canción de todas las plataformas digitales e incluso de sus redes sociales. "Yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto", expresó sobre la drástica medida de protección.

Infidelidad y escándalo político detrás de la canción viral

Un escándalo político y la filtración de unos supuestos mensajes de texto que delataron una infidelidad terminaron con una canción que se hizo viral en todo el mundo: "Mi Bebito Fiu Fiu". El tema que recorre todo el mundo y hasta tiene una versión en alemán es una parodia musical del DJ y productor musical peruano Tito Silva Music con la interpretación de Tefi C., basado en la canción "Stan" de Eminem y "Thank you" de Dido.

Lo que parece una inocente canción de moda oculta un escándalo político que involucró al expresidente peruano Martín Vizcarra y Zully Pinchi, excandidata al Congreso de la República por Somos Perú. Un claro caso de violencia digital que incluye la filtración de mensajes de WhatsApp entre Vizcarra y Pinchi, quienes supuestamente mantenían una relación extramatrimonial. La conversación fue expuesta en el programa periodístico Panorama.

En las charla de WhatAapp, que reveló el programa, el expresidente y la excandidata acordaban un encuentro clandestino en un hotel de Cuzco. La filtración no solo comprometió al exmandatario peruano con su esposa sino también con la justicia ya que al estar procesado por presuntamente haber recibido coimas, tiene una restricción que le impide viajar. Es por eso que para ese encuentro pidió un permiso al Poder Judicial bajo el argumento de que debía realizar actividades políticas para el partido El Perú Primero, de acuerdo a la información de La República.

Ante el escándalo mediático generado por la filtración de los mensajes, Vizcarra negó las acusaciones y afirmó que no fue “infiel” y habló sobre su matrimonio: “Mi esposa es la mujer con la que quiero vivir hasta mi último día”, expresó por videoconferencia.