Un usuario de X fue a Anchoita y contó cuánto gastó.

Un reciente tweet de un comensal del restaurante porteño Anchoita dio a conocer cuándo cuesta una cena en ese lugar y causó revuelo en las redes sociales. Al compartir el ticket de lo consumido, se pudo ver que cuatro personas gastaron 450 mil pesos en la comida.

La boleta muestra el detalle de todos los productos ordenados por los comensales y ahí se puede ver que pidieron una gran variedad y cantidad de comida: una limonada, cuatro choripanes de diferentes gustos, tres porciones de ojo de bife, pasta mezzelune, papas fritas, ensaladas, café y postre. Si bien en el pie de foto el usuario escribió que se trató de una cena para dos personas, en un comentario aclaró que fue una humorada de redes y que en realidad era para cuatro, lo que convierte al precio en algo razonable por ser un restaurante icónico.

Ir a comer con allegados, ya sea con familia o amigos, es una excelente manera de fortalecer vínculos y compartir tiempo de calidad fuera de la rutina diaria. Un restaurante ofrece un espacio distinto, relajado y propicio para la charla, donde no hay que preocuparse por cocinar ni ordenar; por eso, quienes pueden hacerlo, de vez en cuando se dan un gusto en lugares como Anchoita.

El posteo sobre Anchoita.

Si bien es cierto que comer en un buen restaurante puede resultar costoso, ir una vez cada tanto vale la pena, elegir salir ocasionalmente permite disfrutar de sabores especiales, una atención cuidada y propuestas gastronómicas que no siempre se replican en casa.

Anchoita.

Gastronomía española en Buenos Aires

La cocina española continúa afianzándose en la escena porteña con propuestas que fusionan la herencia tradicional con una impronta local. En ese diálogo surge Pasillito, un bar ubicado en Palermo que resignifica el concepto de tapas españolas y se transformó en un espacio de encuentro, no solo por su propuesta gastronómica, sino también por su ambientación y una programación que enriquece la experiencia.

Situado en Gorriti 4391, Pasillito ocupa un PH antiguo reciclado que mantiene su esencia original, reinterpretada con una mirada contemporánea. El proyecto, creado por Ramiro Suárez Plata, toma como base recetas y tradiciones familiares de Pontevedra y las plasma en una carta pensada a partir de los productos de cada estación.