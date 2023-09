Encontró a un alumno macheteándose, quedó atónito ante la peculiar técnica y la volvió viral

Un profesor generó controversia en las redes sociales tras mostrar la novedosa técnica de uno de sus alumnos para hacer trampa en un examen.

Un profesor se volvió viral en las redes sociales luego de que mostrara la peculiar técnica de uno de sus alumnos para hacer trampa. El método llamó la atención del educador quien, lejos de ofenderse por la actitud de su estudiante, decidió premiar el ingenio y publicarla en las redes sociales.

La cuenta en cuestión es la de @profeb, un usuario de TikTok que se dedica a contar anécdotas dentro de las aulas con sus alumnos. Precisamente, esta vez generó furor en la red social al mostrar el novedoso método de un alumno suyo al que se topó copiándose. "Mis estudiantes no tienen límite con su creatividad”, escribió como descripción del video.

Según se pudo ver en el video, el estudiante había simulado que tenía una herida cubierta con una gasa y, por debajo de vendaje, puso un papel con el resumen de los temas del examen. Entonces, cada que el profesor se descuidaba, desenrollaba el mismo y hacía la prueba. Sin embargo, el educador lo vio y decidió grabarlo por lo original de su técnica.

El clip al que tituló "la herida informativa" obtuvo más de 30 mil me gusta y cientos de comentarios riéndose de la situación. "Son expertos", "Este si fue creativo", "Ese muchacho tiene talento, tal vez demasiado", "Súbale la nota, profe. Está creativo", "No me la esperaba", fueron algunos de los comentarios que acompañaron al video.

Video: la persecución a decenas de animales "peligrosos para la fauna" que causó polémica

En las redes sociales, se viralizó un video de muchos animales corriendo a toda velocidad por un campo del interior de la provincia de Buenos Aires considerados "peligrosos para la fauna". El posteo se llenó de comentarios y despertó todo tipo de reacciones con respecto a la presencia de estos seres.

La cuenta de Instagram Zona Campo dedicada a la vida en la zona rural del centro de la provincia de Buenos Aires publicó un video que dividió aguas. Se trata de una piara de jabalíes que eran perseguidos por un grupo de personas en un auto, sorprendidas por la velocidad a la que corrían ya que iban en sintonía con ellos.

El hecho se dio en un campo ubicado entre las localidades de El Luchador y 16 de Julio, pertenecientes al partido de Olavarría. "Siguen de caravana los muchachitos. Para elegir colores... si los agarrás, claro", escribieron desde la cuenta. "Capaz que los vas a alcanzar", estaba escrito en el video original, donde las personas involucradas en la persecución se mostraron atónitas por encontrarse a estos mamíferos. A pesar de que el objetivo de la publicación era a modo de entrenimiento, hubo muchas personas que realizaron comentarios contundentes sobre estos animales.

"Me parece una noticia claramente sin relevancia, peligrosa para la fauna que, además de ya estar bastante dañada, difundiendo esto lo único que se genera es que gente vaya y los busque para cazarlos", expresó un usuario de Instagram, mientras que otro indicó: "Los jabalíes son plaga, son animales salvajes, son destructivos, antieconómicos y además no son fauna autóctona". "¿Por qué no los dejan en paz?", preguntó otra persona, dejando entrever la variedad de opiniones respecto a este tema.