Brilló en una serie infantil de Nickelodeon y ahora vive en la calle: el video de una estrella infantil que conmocionó en las redes sociales.

Las series juveniles protagonizadas por adolescentes fueron furor a inicios de los 2000. Canales como Disney y Nickelodeon apostaron en su momento por diversos formatos que tuvieron mucho éxito, formando actores que siguen vigentes hasta el día de hoy. Sin embargo, no todos tuvieron un final feliz. Precisamente, en los últimos días Tylor Chase, una joven promesa de Nickelodeon, fue visto en una alarmante situación y no tardó en volverse viral.

El joven, reconocido por su interpretar el rol de Martin Qwerly en la exitosa serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, fue grabado por un usuario de TikTok y no tardó en viralizarse. El hombre de 36 años fue visto en la calle, con ropa sucia y rota y un aspecto bastante descuidado, aparentemente viviendo en situación de calle, en la zona de Riverside en Los Ángeles.

Ante la viralización de este video, la mamá de Tylor contó que el hombre está con problemas de salud pero se niega a recibir el tratamiento adecuado. "Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”, reveló tras las viralización del video en TikTok y X.

Tras haber triunfado en la serie de Nickelodeon, emitida entre el 2004 y el 2007, el actor tuvo solo algunas apariciones en otras producciones pero no bastaron para catapultarlo como un actor exitoso. En esta serie, protagonizaba a uno de los amigos de Ned, el protagonista de la serie que daba consejos a los adolescentes para "sobrevivir" en la escuela secundaria.

Los excompañeros de Tylor y un alarmante mensaje

Los exprotagonistas de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned se refirieron a la situación de Tylor en un podcast y generaron gran preocupación. En esta producción revelaron algunos secretos detrás de la grabación del exitoso ciclo y contaron lo que sabían del caso de su colega.

"Fue una noticia difícil de procesar... me sentí impotente porque no hay mucho que pueda hacer", expresaron Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, los tres protagonistas de la serie. Asimismo, sumaron: "Me encantaría ir a hablar con él y mirarlo a los ojos. Extraño a Tylor, lo quiero mucho. Es doloroso y sorprendente ver dónde está ahora... es difícil ver a alguien que conoces y quieres en esta situación”.