Es actor, apareció 45 segundos de espalda en un éxito de los '90 y saltó a la fama

La historia de Devon Sawa, el actor de Casper que apareció 45 segundos de espalda y saltó a la fama.

Casper es una película de fantasía estrenada en 1995, que este año cumple 30 años -motivo por el cual regresará a las salas de cine argentinas a partir del jueves 30 de octubre- desde su lanzamiento y que tiene una curiosa historia que muy pocos saben. Se trata del actor que solo apareció 45 segundos en pantalla y solo con eso llegó a Hollywood y a una de las sagas de terror más importantes de la historia.

La historia de la película se centra en Casper, un joven fantasma bondadoso que habita en la vieja y misteriosa mansión Whipstaff Manor, en la costa de Maine. A diferencia de los otros espíritus, Casper no busca asustar a los vivos, sino ser su amigo. Su vida cambia cuando llega al lugar el parapsicólogo Dr. James Harvey (Bill Pullman), acompañado por su hija adolescente Kat (Christina Ricci), quienes han sido contratados para expulsar a los fantasmas de la casa. Sin embargo, en lugar de provocar miedo, Casper y Kat entablan una tierna amistad que pronto se convierte en un vínculo profundo y emotivo.

A lo largo del filme, se revelan detalles sobre el pasado de Casper: antes de convertirse en fantasma, fue un niño llamado Casper McFadden que murió de neumonía. Su deseo de volver a ser humano, aunque sea por un momento, da lugar a algunas de las escenas más conmovedoras de la película, especialmente cuando logra recuperar su forma física para bailar con Kat durante una fiesta. El actor elegido para hacer de Casper en su versión niño fue el actor Devon Sawa, quien en ese entonces tenía 16 años.

45 segundos que lo catapultaron a la fama

La aparición de Devon Sawa en la película Casper es de apenas 45 segundos y de espaldas, pero solo eso bastó para que el joven actor se convirtiera en un ídolo adolescente de la época. Tal fue el impacto que en el 2000 Devon Sawa tuvo su primer protagónico en Destino Final, primera aventura de la popular saga de slashers que este 2025 estrenó su octava entrega Destino Final: Lazos de Sangre. Más allá de la repentina popularidad, Sawa no disfrutó convertirse en una estrella de cine juvenil y eso lo llevó a bajar el perfil en su carrera profesional.

A 30 años del estreno de Casper, el actor Devon Sawa volvió a hacerse viral en su Instagram personal, donde es un usuario muy activo, y además de compartir videos publicitando el reestreno, se refirió al famoso cameo que le cambió la vida para siempre: "Hoy, hace 30 años, aparecí en una película durante unos 45 segundos y me cambió la vida. Gracias a Christina Ricci, Brad Silberling, Amblin, Universal Pictures y a todos los que ayudaron a que esto sucediera".

Casper está dirigida por Brad Silberling y producida por Steven Spielberg a través de Amblin Entertainment. Basada en el popular personaje animado de Casper, el fantasma amistoso, creado por Seymour Reit y Joe Oriolo en la década de 1940, la película combina acción real con animación por computadora, una técnica innovadora para su época. Fue un éxito de taquilla y marcó un hito en el uso del CGI, abriendo camino para futuros filmes que mezclaron actores reales con personajes digitales.