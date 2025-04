¿Por qué las botellas de vino deben guardarse acostadas?

Por qué debe acostarse la botella de vino.

Hay una gran calidad y variedad de vinos en los más variados rincones de la Argentina, pero existe un consejo que se repite bastante cuando se consulta sobre la mejor técnica para guardar una botella. La respuesta es dejarla acostada. Algo que pocos entienden y tienen en poca consideración en lo que respecta a cuidados de esta bebida nacional.

Si bien no todos los vinos se elaboran de la misma manera, debido a que cada uno se encuentra sujeto a los gustos y posibilidades de la bodega que lo elaboró. Esto provoca que esta bebida sea tan particular y disponga de una variedad que atrae a tantas personas. Lo mismo sucede con las presentaciones de los envases, que pueden llegar a causar cierta sorpresa.

"Un cliente me dijo que me mandó una regalo en agradecimiento por la resolución de un tema. Le dije que no hacía falta, pero que muchas gracias. Quedé a la espera de esos Havanna, un vino, masitas, pero no… me llegó esto La puta que vale la pena ser abogado a veces", expresó OrningRodríguez, como figura su usuario de X (Ex Twitter). No se trató de un regalo más, debido a que dispone de un precio que supera cómodamente los $150.000 en Mercado Libre.

Lo particular de la foto es que cada una de las botellas se encuentra colocada en una posición horizontal, o "acostada". Al guardarse así, el corcho se mantiene hidratado en todo momento y no genera efectos secundarios en la bebida que la puedan llegar a dañar con el paso de los días.

"De este modo, el tapón de corcho no se va a contraer, ni a secar ni va a perder elasticidad, por lo que va a cerrar correctamente la botella, generando una microoxigenación y evitando cualquier tipo de fuga. Esta es la clave para que se conserven las propiedades y cualidades de este producto tan noble, que se potencia con el paso del tiempo", expresan desde Lorenzo Wines.

