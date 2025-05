¿Cómo recuperar las canciones de los discos de vinilo?

Cómo recuperar canciones de un vinilo.

Son muchos los artistas que todavía siguen lanzando sus obras en vinilo, pero también es posible encontrarlos en las diferentes aplicaciones de música. Esto no sucede con bandas que no se encuentran vigentes y en algunos casos se vuelve complicado acceder a su contenido. Para estas situaciones existe una forma de recuperar archivos y volverlos digitales.

Los discos de vinilo son considerados como reliquias en caso de que se trate de lanzamientos originales de la época, debido a que su sonido no se encuentra modificado. En el último tiempo, son cada vez más las bandas que relanzan sus discos más históricos con remasterizaciones o limpiezas que se realizan para adaptar las canciones a los nuevos equipos musicales o auriculares y mejorar la experiencia de escucha.

"Gato quee", expresó FfeliCastro, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Su expresión de asombro coincide con la presencia de un disco de vinilo de The Beatles que fue arrojado a la calle. La fotografía compartida permite apreciar que se trata de un producto con varios años pero con un excelente grado de conservación. Además, hay otras obras que pertenecen a Almendra y Vox Dei. "Na, no podés tener tan suerte", expresó una mujer en los comentarios.

Si se encuentran en perfectas condiciones, los discos de vinilos se pueden escuchar sin ningún tipo de problema. Solo es necesario tener el equipo correspondiente para poder reproducirlos. Por otro lado, la chance de digitalizarlos para extraer el audio original es una alternativa bastante atractiva y no requiere de grandes conocimientos para llevarla a cabo.

¿Cómo digitalizar un vinilo?

Lo importante es el que tocadiscos debe contar con una serie de puertos que permitan conectarlo a la computadora. En algunos casos, se puede hacer uso de un puerto PCB (similar al de las impresoras) con una punta USB mientras que en otros por es necesario un RCA con un conector rojo y otro blanco y una salida es idéntica a la de los auriculares. Esto permitirá la transmisión de información.

Además, se debe instalar un programa en la PC que es el Audacity que permitirá detectar al tocadiscos y comenzar el proceso de grabación. No se requieren grandes pasos para iniciar la transferencia, solo es necesario ajustar la configuración de audio deseada y darle play al vinilo. Una vez que la reproducción finalice, quedará un archivo digital que se podrá almacenar en la computadora o también trasladar al celular.

