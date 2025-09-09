El descargo de Viviana Canosa contra Milei tras perder en Buenos Aires.

La periodista Viviana Canosa realizó un tremendo descargo tras la derrota contundente de La Libertad Avanza en las Elecciones 2025 de la Provincia de Buenos Aires. Apuntando contra el presidente Javier Milei, aseguró que "tanta mentira y tanta traición" se paga, y que los integrantes del partido libertario son "truchos". A su vez, exclamó: "Les rompieron bien el or..."

"Tanta mentira y tanta traición, presidente, se paga. Es así, es como en la vida. Nos vendieron que eran distintos y son la misma bosta y lo lamento profundamente, pero son muy truchos", comenzó diciendo Viviana Canosa, en Carnaval Stream. A su vez, agregó: "En este último tiempo se les notó demasiado, no voy a tapar el sol. Son truchos, te tratan de rata, de zurdo, de mogólico como insulto pero cada dos años te piden los votos".

Para rematar, Viviana Canosa lanzó una frase demoledora: "Perdieron por más de 13 puntos, trece. Como diría el Javo: 'les rompieron bien el orto'. Perdón, presidente, hablo como usted". El momento se hizo viral en las redes sociales, ya que la periodista apuntó fuertemente contra el Presidente.